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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8793879487958796
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:22

Re: Приватбанк

  Anadonta написав:...Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?
В принципе, да. Ну раньше такая возможность была.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:33

  Anadonta написав:Карта уже неживая, смена ПИН-кода ничего не дает...
Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?

Виведення коштів можливе шляхом перевипуску картки. Відкрито перевипуск карток на віртуальні (digital) в Приват24. Напишіть нам, будь ласка, в приватному повідомленні ваш номер телефону, ми перевіримо, чи можна допомогти із входом в кабінет віддалено.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:22

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Відкрито перевипуск карток на віртуальні (digital) в Приват24.
ПриватБанк писал, что будет карты на цифровые перевыпускать автоматически при истечении срока действия старой карты.

Это не реализовано? Только вручную?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2859
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  #<1 ... 8793879487958796
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