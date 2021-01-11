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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:22
Anadonta написав:
...Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?
В принципе, да. Ну раньше такая возможность была.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:33
Anadonta написав:
Карта уже неживая, смена ПИН-кода ничего не дает...
Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?
Виведення коштів можливе шляхом перевипуску картки. Відкрито перевипуск карток на віртуальні (digital) в Приват24. Напишіть нам, будь ласка, в приватному повідомленні ваш номер телефону, ми перевіримо, чи можна допомогти із входом в кабінет віддалено.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:22
ПриватБанк написав:
Відкрито перевипуск карток на віртуальні (digital) в Приват24.
ПриватБанк писал, что будет карты на цифровые перевыпускать автоматически при истечении срока действия старой карты.
Это не реализовано? Только вручную?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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