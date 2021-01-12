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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8794879587968797>
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:22

Re: Приватбанк

  Anadonta написав:...Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?
В принципе, да. Ну раньше такая возможность была.
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:33

  Anadonta написав:Карта уже неживая, смена ПИН-кода ничего не дает...
Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?

Виведення коштів можливе шляхом перевипуску картки. Відкрито перевипуск карток на віртуальні (digital) в Приват24. Напишіть нам, будь ласка, в приватному повідомленні ваш номер телефону, ми перевіримо, чи можна допомогти із входом в кабінет віддалено.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:22

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Відкрито перевипуск карток на віртуальні (digital) в Приват24.
ПриватБанк писал, что будет карты на цифровые перевыпускать автоматически при истечении срока действия старой карты.

Это не реализовано? Только вручную?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:20

Re: Приватбанк

Flamingo написав:
  Boundless написав:Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции

А вы регились? Но по любе выплаты как бы на месяц отсрАчили. Тут же Мизантроп позавчерась писал viewtopic.php?p=5142439#p5142439
Так что может вам еще можно зарегится и по новой проплатить
Не, я с наперсточниками больше не играю
.......
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:30

Re: Приватбанк

Уважаемый представитель Привата, интересует покупка ОВГЗ:
UA4000214506 15.06.2022 100.407 12.5000 102.230 11.0000 YTM

Какой механизм покупки, открытия счета, комиссии, налоги и т.д.? Например, вложил 100 к грн, в дату погашения возвращается вся сумма 100к. + %%, или та сумма, по которой банк у меня будет выкупать эту бумагу на дату погашения?
newset
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:44

  newset написав:Уважаемый представитель Привата, интересует покупка ОВГЗ:
UA4000214506 15.06.2022 100.407 12.5000 102.230 11.0000 YTM

Какой механизм покупки, открытия счета, комиссии, налоги и т.д.? Например, вложил 100 к грн, в дату погашения возвращается вся сумма 100к. + %%, или та сумма, по которой банк у меня будет выкупать эту бумагу на дату погашения?

Теж цікавлюсь...ну і плюс які додаткові витрати забирають за цей прОцес?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:36

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Теж цікавлюсь..

Чим? чтоби вечер перестал бить томним?
= нужни существенние сумми
= проверяются походження коштів
= + на каждом шаге комисс , чтоби отсеять селян, которие путаются под ногами.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:44

Опишіть, будь-ласка, послідовність дій для отримання грошового переказу в валюті, який було зараховано на доларову digital-картку. По гривні, там зрозуміло, в банкоматі через сканування qr-коду, а валюту в касі як знімати?
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:46

Re: Приватбанк

Solar_simfi, підходите до каси й кажете, що бажаєте зняти кошти з digital-картки. Проходите ідентифікаціб особи й отримуєте бажану суму.
Якщо сума велика, то через веб-версію Приват24 замовляєте отримання готівки на касу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:06

Вопрос представителю - почему не начислены 50 грн по акции, если 10 дней уже прошли?
Сначала приходит в приложении предложение поучаствовать в акции, нажимаю "Беру участь" и выполняю условия.
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Зображення

А сейчас пробую регистрироваться в акции по ссылке, которую тут выкладывали.
Зображення
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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* за першу покупку від 150 грн
Striker
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