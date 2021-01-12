В принципе, да. Ну раньше такая возможность была.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:22
Re: Приватбанк
В принципе, да. Ну раньше такая возможность была.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:33
Виведення коштів можливе шляхом перевипуску картки. Відкрито перевипуск карток на віртуальні (digital) в Приват24. Напишіть нам, будь ласка, в приватному повідомленні ваш номер телефону, ми перевіримо, чи можна допомогти із входом в кабінет віддалено.
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:22
Re: Приватбанк
ПриватБанк писал, что будет карты на цифровые перевыпускать автоматически при истечении срока действия старой карты.
Это не реализовано? Только вручную?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:20
Re: Приватбанк
Не, я с наперсточниками больше не играю
.......
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:30
Re: Приватбанк
Уважаемый представитель Привата, интересует покупка ОВГЗ:
UA4000214506 15.06.2022 100.407 12.5000 102.230 11.0000 YTM
Какой механизм покупки, открытия счета, комиссии, налоги и т.д.? Например, вложил 100 к грн, в дату погашения возвращается вся сумма 100к. + %%, или та сумма, по которой банк у меня будет выкупать эту бумагу на дату погашения?
Додано: Вів 12 січ, 2021 19:44
Теж цікавлюсь...ну і плюс які додаткові витрати забирають за цей прОцес?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:36
Re: Приватбанк
Чим? чтоби вечер перестал бить томним?
= нужни существенние сумми
= проверяются походження коштів
= + на каждом шаге комисс , чтоби отсеять селян, которие путаются под ногами.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:44
Опишіть, будь-ласка, послідовність дій для отримання грошового переказу в валюті, який було зараховано на доларову digital-картку. По гривні, там зрозуміло, в банкоматі через сканування qr-коду, а валюту в касі як знімати?
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:46
Re: Приватбанк
Solar_simfi, підходите до каси й кажете, що бажаєте зняти кошти з digital-картки. Проходите ідентифікаціб особи й отримуєте бажану суму.
Якщо сума велика, то через веб-версію Приват24 замовляєте отримання готівки на касу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:06
Вопрос представителю - почему не начислены 50 грн по акции, если 10 дней уже прошли?
Сначала приходит в приложении предложение поучаствовать в акции, нажимаю "Беру участь" и выполняю условия.
А сейчас пробую регистрироваться в акции по ссылке, которую тут выкладывали.
Отримай бонус за оформлення картки:
Зараз переглядають цей форум: maxim2014, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|