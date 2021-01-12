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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8794879587968797
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:08

Re: Приватбанк

  Striker написав:Вопрос представителю - почему не начислены 50 грн по акции, если 10 дней уже прошли?
странно,должны выплатить? Шо за акция,ссыль есть?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:43

  Мизантрóп написав:
  Striker написав:Вопрос представителю - почему не начислены 50 грн по акции, если 10 дней уже прошли?
странно,должны выплатить? Шо за акция,ссыль есть?

50 грн за оплату в GPay. Просто тыкнул "Беру участь" в приложении. Где там оно на сайте я хз, не искал. Пришло 28 декабря. Сделал оплату 29-го.
Кстати, полез искать это уведомление, уже пишет акция до 05.12.2020, а не как было первоначально до 31.12.2020. :lol:
Зображення
Востаннє редагувалось Striker в Сер 13 січ, 2021 12:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:46

  Striker написав:
  Мизантрóп написав:
  Striker написав:Вопрос представителю - почему не начислены 50 грн по акции, если 10 дней уже прошли?
странно,должны выплатить? Шо за акция,ссыль есть?

50 грн за оплату в GPay. Просто тыкнул "Беру участь" в приложении. Где там оно на сайте я хз, не искал.

На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:57

  velvet написав:На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции.

А как тогда понять то, что писало сначала до 31.12.2020, теперь в приложении уже уведомление висит с датой до 05.12.2020. Уважаемый представитель, прошу объяснить по данному вопросу. Или уже можно писать жалобу в НБУ на изменение условий задним числом? На лицо явная махинация со стороны Привата. А то, что там что-то продлили, так причём здесь это, если я принимал участие в акции при других условиях?
Востаннє редагувалось Striker в Сер 13 січ, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:05

Смотрим за руками.
Было:
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Стало:
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Смотрим на дату до какого числа акция.
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