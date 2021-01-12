Striker написав:Вопрос представителю - почему не начислены 50 грн по акции, если 10 дней уже прошли?
странно,должны выплатить? Шо за акция,ссыль есть?
50 грн за оплату в GPay. Просто тыкнул "Беру участь" в приложении. Где там оно на сайте я хз, не искал. Пришло 28 декабря. Сделал оплату 29-го. Кстати, полез искать это уведомление, уже пишет акция до 05.12.2020, а не как было первоначально до 31.12.2020.
Востаннє редагувалось Striker в Сер 13 січ, 2021 12:50, всього редагувалось 3 разів.
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velvet написав:На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции.
А как тогда понять то, что писало сначала до 31.12.2020, теперь в приложении уже уведомление висит с датой до 05.12.2020. Уважаемый представитель, прошу объяснить по данному вопросу. Или уже можно писать жалобу в НБУ на изменение условий задним числом? На лицо явная махинация со стороны Привата. А то, что там что-то продлили, так причём здесь это, если я принимал участие в акции при других условиях?
Востаннє редагувалось Striker в Сер 13 січ, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Maksi2 Подожду ответ представителя, что он скажет. Потом пишу жалобу на Минфине и в НБУ. Не буду никуда писать, если мне компенсируют моральный ущерб в размере не менее 500 грн. 1.Есть скриншот с предложением акции, которая действует до 31.12.2020. 2.Есть скриншот, что была оплата в указанные сроки. 3.Есть скриншот, что условия акции были изменены с "до 31.12.2020" на "до 05.12.2020".
Востаннє редагувалось Striker в Сер 13 січ, 2021 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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