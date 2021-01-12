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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8795879687978798
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:42

Re: Приватбанк

  Striker написав:Подожду ответ представителя, что он скажет. Потом пишу жалобу на Минфине и в НБУ.


представитель может быть очередным моим акком :wink:
ответит так: читай тут условия :arrow: https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek
и иди броди :D
У воров всё честно :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53

  Striker написав:
  velvet написав:На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции.

А как тогда понять то, что писало сначала до 31.12.2020, теперь в приложении уже уведомление висит с датой до 05.12.2020. Уважаемый представитель, прошу объяснить по данному вопросу. Или уже можно писать жалобу в НБУ на изменение условий задним числом? На лицо явная махинация со стороны Привата. А то, что там что-то продлили, так причём здесь это, если я принимал участие в акции при других условиях?

Я так понимаю, вот эта акция на сайте Привата, а вот упоминание об этой акции здесь на форуме (со старыми датами).

PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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