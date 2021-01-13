представитель может быть очередным моим акком
ответит так: читай тут условия
и иди броди
У воров всё честно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:42
Re: Приватбанк
представитель может быть очередным моим акком
ответит так: читай тут условия
и иди броди
У воров всё честно
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53
Я так понимаю,
PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:08
Пользовался. Только картой #зеленоголайна ни разу не платил через GPay.
Вот первоначальное предложение.
Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет. Пункт 1 - добавить, пункт 2 - оплатить. 3. Получить "гарантований" кэшбэк.
Теперь уведомление поменяли на это.
Появилось "Здійсніть ПЕРШУ оплату..."
В общем, шулера. Ну и в подтверждение:
"В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат."
Первая и последняя моя акция в #зеленомулайні.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:19
Re: Приватбанк
То есть правила Вы не читали?
(Выделение мое.)
В правилах как бы нигде не написано, что это должна быть первая оплата картой Привата. Я не знаю, могут ли они узнать, была ли это первая оплата через Google Pay в принципе, но тем не менее, о том, что это должна быть оплата картой Привата там точно ничего нет. И не было. Я подписан на ту тему акций Привата здесь на форуме и ходил по ссылке еще в начале декабря. По ссылке была та же информация и я решил, что не подпадаю под условия акции. Если это, конечно, та же акция, что и у Вас.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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