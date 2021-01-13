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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8795879687978798
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:42

Re: Приватбанк

  Striker написав:Подожду ответ представителя, что он скажет. Потом пишу жалобу на Минфине и в НБУ.


представитель может быть очередным моим акком :wink:
ответит так: читай тут условия :arrow: https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek
и иди броди :D
У воров всё честно :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53

  Striker написав:
  velvet написав:На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции.

А как тогда понять то, что писало сначала до 31.12.2020, теперь в приложении уже уведомление висит с датой до 05.12.2020. Уважаемый представитель, прошу объяснить по данному вопросу. Или уже можно писать жалобу в НБУ на изменение условий задним числом? На лицо явная махинация со стороны Привата. А то, что там что-то продлили, так причём здесь это, если я принимал участие в акции при других условиях?

Я так понимаю, вот эта акция на сайте Привата, а вот упоминание об этой акции здесь на форуме (со старыми датами).

PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:08

  ingtrans написав:PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay?

Пользовался. Только картой #зеленоголайна ни разу не платил через GPay.
Вот первоначальное предложение.
Зображення
Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет. Пункт 1 - добавить, пункт 2 - оплатить. 3. Получить "гарантований" кэшбэк.

Теперь уведомление поменяли на это.
Зображення
Появилось "Здійсніть ПЕРШУ оплату..."

В общем, шулера. Ну и в подтверждение:

"В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат."

Первая и последняя моя акция в #зеленомулайні.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:19

Re: Приватбанк

  Striker написав:Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет.

То есть правила Вы не читали?
3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://newpromos.privatbank.ua/, визначеною Організатором;
- після реєстрації встановити додаток Google Pay та здійснити оплату карткою Mastercard від ПриватБанку через додаток Google Pay.
В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат.

(Выделение мое.)
В правилах как бы нигде не написано, что это должна быть первая оплата картой Привата. Я не знаю, могут ли они узнать, была ли это первая оплата через Google Pay в принципе, но тем не менее, о том, что это должна быть оплата картой Привата там точно ничего нет. И не было. Я подписан на ту тему акций Привата здесь на форуме и ходил по ссылке еще в начале декабря. По ссылке была та же информация и я решил, что не подпадаю под условия акции. Если это, конечно, та же акция, что и у Вас.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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