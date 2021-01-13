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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8795879687978798 Додано: Сер 13 січ, 2021 17:42 Re: Приватбанк Striker написав: Подожду ответ представителя, что он скажет. Потом пишу жалобу на Минфине и в НБУ. Подожду ответ представителя, что он скажет. Потом пишу жалобу на Минфине и в НБУ.



представитель может быть очередным моим акком

ответит так: читай тут условия https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek

и иди броди

У воров всё честно представитель может быть очередным моим аккомответит так: читай тут условияи иди бродиУ воров всё честно Мизантрóп

Повідомлень: 5176 З нами з: 03.12.14 Подякував: 811 раз. Подякували: 932 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53 Striker написав: velvet написав: На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции. На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции.

А как тогда понять то, что писало сначала до 31.12.2020, теперь в приложении уже уведомление висит с датой до 05.12.2020. Уважаемый представитель, прошу объяснить по данному вопросу. Или уже можно писать жалобу в НБУ на изменение условий задним числом? На лицо явная махинация со стороны Привата. А то, что там что-то продлили, так причём здесь это, если я принимал участие в акции при других условиях? А как тогда понять то, что писало сначала до 31.12.2020, теперь в приложении уже уведомление висит с датой до 05.12.2020. Уважаемый представитель, прошу объяснить по данному вопросу. Или уже можно писать жалобу в НБУ на изменение условий задним числом? На лицо явная махинация со стороны Привата. А то, что там что-то продлили, так причём здесь это, если я принимал участие в акции при других условиях?

Я так понимаю, вот эта акция на сайте Привата, а



PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay? Я так понимаю,эта акция на сайте Привата, а вот упоминание об этой акции здесь на форуме (со старыми датами).PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay? Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки ingtrans

Повідомлень: 2231 З нами з: 31.07.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 19:08 ingtrans написав: PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay? PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay?

Пользовался. Только картой #зеленоголайна ни разу не платил через GPay.

Вот первоначальное предложение.



Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет. Пункт 1 - добавить, пункт 2 - оплатить. 3. Получить "гарантований" кэшбэк.



Теперь уведомление поменяли на это.



Появилось "Здійсніть ПЕРШУ оплату..."



В общем, шулера. Ну и в подтверждение:



"В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат."



Первая и последняя моя акция в #зеленомулайні . Пользовался. Только картойни разу не платил через GPay.Вот первоначальное предложение.Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет. Пункт 1 - добавить, пункт 2 - оплатить. 3. Получить "гарантований" кэшбэк.Теперь уведомление поменяли на это.Появилось "Здійснітьоплату..."В общем, шулера. Ну и в подтверждение:"В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат."Первая и последняя моя акция в Отримай бонус за оформлення картки:

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Повідомлень: 1394 З нами з: 15.02.20 Подякував: 182 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 19:19 Re: Приватбанк Striker написав: Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет. Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет.

То есть правила Вы не читали?



3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

- провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://newpromos.privatbank.ua/ , визначеною Організатором;

- після реєстрації встановити додаток Google Pay та здійснити оплату карткою Mastercard від ПриватБанку через додаток Google Pay.

В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат. 3. Порядок участі в Акції.3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:- провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції, визначеною Організатором;- після реєстрації встановити додаток Google Pay та здійснити оплату карткою Mastercard від ПриватБанку через додаток Google Pay.

(Выделение мое.)

В правилах как бы нигде не написано, что это должна быть первая оплата картой Привата. Я не знаю, могут ли они узнать, была ли это первая оплата через Google Pay в принципе, но тем не менее, о том, что это должна быть оплата картой Привата там точно ничего нет. И не было. Я подписан на ту тему акций Привата здесь на форуме и ходил по ссылке еще в начале декабря. По ссылке была та же информация и я решил, что не подпадаю под условия акции. Если это, конечно, та же акция, что и у Вас. То есть правила Вы не читали?(Выделение мое.)В правилах как бы нигде не написано, что это должна быть первая оплата картой Привата. Я не знаю, могут ли они узнать, была ли это первая оплата через Google Pay в принципе, но тем не менее, о том, что это должна быть оплата картой Привата там точно ничего нет. И не было. Я подписан на ту тему акций Привата здесь на форуме и ходил по ссылке еще в начале декабря. По ссылке была та же информация и я решил, что не подпадаю под условия акции. Если это, конечно, та же акция, что и у Вас. Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки ingtrans

Повідомлень: 2231 З нами з: 31.07.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8795879687978798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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