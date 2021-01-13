velvet написав:На этой ветке писали, что Приват продлил эту акцию до конца января, соответственно и выплата будет через 10 дней после окончания акции, т.е. уже в феврале, если не продлят опять срок акции.
А как тогда понять то, что писало сначала до 31.12.2020, теперь в приложении уже уведомление висит с датой до 05.12.2020. Уважаемый представитель, прошу объяснить по данному вопросу. Или уже можно писать жалобу в НБУ на изменение условий задним числом? На лицо явная махинация со стороны Привата. А то, что там что-то продлили, так причём здесь это, если я принимал участие в акции при других условиях?
Я так понимаю, вот эта акция на сайте Привата, а вот упоминание об этой акции здесь на форуме (со старыми датами).
PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans написав:PS. А Вы серьезно до этого никогда не пользовались Google Pay?
Пользовался. Только картой #зеленоголайна ни разу не платил через GPay. Вот первоначальное предложение. Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет. Пункт 1 - добавить, пункт 2 - оплатить. 3. Получить "гарантований" кэшбэк.
Теперь уведомление поменяли на это. Появилось "Здійсніть ПЕРШУ оплату..."
В общем, шулера. Ну и в подтверждение:
"В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат."
Первая и последняя моя акция в #зеленомулайні.
Отримай бонус за оформлення картки:
100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
Striker написав:Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет.
То есть правила Вы не читали?
3. Порядок участі в Акції. 3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії: - провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://newpromos.privatbank.ua/, визначеною Організатором; - після реєстрації встановити додаток Google Pay та здійснити оплату карткою Mastercard від ПриватБанку через додаток Google Pay. В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат.
(Выделение мое.) В правилах как бы нигде не написано, что это должна быть первая оплата картой Привата. Я не знаю, могут ли они узнать, была ли это первая оплата через Google Pay в принципе, но тем не менее, о том, что это должна быть оплата картой Привата там точно ничего нет. И не было. Я подписан на ту тему акций Привата здесь на форуме и ходил по ссылке еще в начале декабря. По ссылке была та же информация и я решил, что не подпадаю под условия акции. Если это, конечно, та же акция, что и у Вас.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Striker написав:Maksi2 Подожду ответ представителя, что он скажет. Потом пишу жалобу на Минфине и в НБУ. Не буду никуда писать, если мне компенсируют моральный ущерб в размере не менее 500 грн. 1.Есть скриншот с предложением акции, которая действует до 31.12.2020. 2.Есть скриншот, что была оплата в указанные сроки. 3.Есть скриншот, что условия акции были изменены с "до 31.12.2020" на "до 05.12.2020".
Звернулись в особистому повідомленні для уточнення деталей.
Striker написав:Maksi2 Подожду ответ представителя, что он скажет. Потом пишу жалобу на Минфине и в НБУ. Не буду никуда писать, если мне компенсируют моральный ущерб в размере не менее 500 грн. 1.Есть скриншот с предложением акции, которая действует до 31.12.2020. 2.Есть скриншот, что была оплата в указанные сроки. 3.Есть скриншот, что условия акции были изменены с "до 31.12.2020" на "до 05.12.2020".
Звернулись в особистому повідомленні для уточнення деталей.
Поздравим бегемотика: За 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку, Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).