Додано: Сер 13 січ, 2021 19:19

Striker написав: Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет. Т.е. из текста следует, что нужно добавить карту в приложение и сделать оплату. Никакого упоминания о том, что это должна быть ПЕРВАЯ оплата в GPay вообще в принципе, нигде нет.



3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

- провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://newpromos.privatbank.ua/ , визначеною Організатором;

- після реєстрації встановити додаток Google Pay та здійснити оплату карткою Mastercard від ПриватБанку через додаток Google Pay.

В акції беруть участь клієнти, що до моменту реєстрації в даній акції не використовували додаток Google Pay для оплат. 3. Порядок участі в Акції.3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:- провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції, визначеною Організатором;- після реєстрації встановити додаток Google Pay та здійснити оплату карткою Mastercard від ПриватБанку через додаток Google Pay.

То есть правила Вы не читали?(Выделение мое.)В правилах как бы нигде не написано, что это должна быть первая оплата картой Привата. Я не знаю, могут ли они узнать, была ли это первая оплата через Google Pay в принципе, но тем не менее, о том, что это должна быть оплата картой Привата там точно ничего нет. И не было. Я подписан на ту тему акций Привата здесь на форуме и ходил по ссылке еще в начале декабря. По ссылке была та же информация и я решил, что не подпадаю под условия акции. Если это, конечно, та же акция, что и у Вас.