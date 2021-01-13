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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:53
ukrprom2014 написав:
Поздравим бегемотика:За 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку,
Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).
Это что ж получается, за 4 года держава отбила 3\4 суммы потраченной на национализацию приватбанка? ох уж этот беня, мошенник
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