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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8796879787988799
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:53

  ukrprom2014 написав:Поздравим бегемотика:
За 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку,
Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).

Это что ж получается, за 4 года держава отбила 3\4 суммы потраченной на национализацию приватбанка? ох уж этот беня, мошенник :mrgreen:
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