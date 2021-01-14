Это что ж получается, за 4 года держава отбила 3\4 суммы потраченной на национализацию приватбанка? ох уж этот беня, мошенник
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:53
Это что ж получается, за 4 года держава отбила 3\4 суммы потраченной на национализацию приватбанка? ох уж этот беня, мошенник
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:25
беню надо брать в кавычки, потому что не понятно, кто он, этот беня - национализатор.
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