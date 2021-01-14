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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:53
ukrprom2014 написав:
Поздравим бегемотика:За 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку,
Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).
Это что ж получается, за 4 года держава отбила 3\4 суммы потраченной на национализацию приватбанка? ох уж этот беня, мошенник
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:25
Stringer написав: ukrprom2014 написав:
Поздравим бегемотика:За 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку,
Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).
Это что ж получается, за 4 года держава отбила 3\4 суммы потраченной на национализацию приватбанка? ох уж этот беня, мошенник
беню надо брать в кавычки, потому что не понятно, кто он, этот беня - национализатор.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:18
Колеги, давно тут такого не робив, а тут виникла потреба у знятті валютної готівки, котра лежить на Приват-вкладі. Як її замовити можна, невже тільки після переказу на картку? Справа навіть не в тому, що % не хочу втрачати (бо там скорше сльози), а більше в тому, що я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу). То чи треба заради замовлення готівки переказувати її на картку, а потім знову заради зняття кидати на Приват-вклад? Чи можна все ж замовляти під видачу напряму з Приват-вкладу?
Переходь на темний бік за карткою Моно
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від А-банку (+50 грн), КОКО
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від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:44
kreuz написав:
Колеги, давно тут такого не робив, а тут виникла потреба у знятті валютної готівки, котра лежить на Приват-вкладі. Як її замовити можна, невже тільки після переказу на картку? Справа навіть не в тому, що % не хочу втрачати (бо там скорше сльози), а більше в тому, що я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу). То чи треба заради замовлення готівки переказувати її на картку, а потім знову заради зняття кидати на Приват-вклад? Чи можна все ж замовляти під видачу напряму з Приват-вкладу?
Зняття через картку. Ви можете відкрити віртуальну (digital) картку для виплат в Приват24 для виведення коштів і подальшого зняття.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:04
kreuz написав:
Колеги, давно тут такого не робив, а тут виникла потреба у знятті валютної готівки, котра лежить на Приват-вкладі. Як її замовити можна, невже тільки після переказу на картку? Справа навіть не в тому, що % не хочу втрачати (бо там скорше сльози), а більше в тому, що я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу). То чи треба заради замовлення готівки переказувати її на картку, а потім знову заради зняття кидати на Приват-вклад? Чи можна все ж замовляти під видачу напряму з Приват-вкладу?
Замовити можете не переказуючи з приватвкладу на картку. Зняти можна в відділенні прямо з приватвкладу, але с початку треба к спеціалісту підходити, а потім в касу з кодом для зняття. З картки знімати легше: сам переказав з приватвкладу та в касі зразу отримав.
Вознаграждение за оформление карт:
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:12
ПриватБанк написав: kreuz написав:
Колеги, давно тут такого не робив, а тут виникла потреба у знятті валютної готівки, котра лежить на Приват-вкладі. Як її замовити можна, невже тільки після переказу на картку? Справа навіть не в тому, що % не хочу втрачати (бо там скорше сльози), а більше в тому, що я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу). То чи треба заради замовлення готівки переказувати її на картку, а потім знову заради зняття кидати на Приват-вклад? Чи можна все ж замовляти під видачу напряму з Приват-вкладу?
Зняття через картку. Ви можете відкрити віртуальну (digital) картку для виплат в Приват24 для виведення коштів і подальшого зняття.
Це відколи таке бізобразіє шо по стежинці менеджер-каса з приват вкладу не віддають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:54
kreuz написав:
...я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу)...
Пробуйте замовити готівку через веб-версію Приват24. Якщо не дасть, то виведіть її валютну КдВ і повторити треба спробу.
Після її надходження до каси, прийде повідомлення. Процедура видачі буде аналогічна, як для видачі з цифрових карток — ідентифікація через фінансовий номер. Сама валютна картка не потрібна.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:57
MASolomko написав:
Пробуйте замовити готівку через веб-версію Приват24. Якщо не дасть, то виведіть її валютну КдВ і повторити треба спробу.
Должно получится. Я именно так и делаю - сначала заказываю, а потом уже в день получения перекидываю на КДВ.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:08
MASolomko написав: kreuz написав:
...я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу)...
Пробуйте замовити готівку через веб-версію Приват24. Якщо не дасть, то виведіть її валютну КдВ і повторити треба спробу.
Після її надходження до каси, прийде повідомлення. Процедура видачі буде аналогічна, як для видачі з цифрових карток — ідентифікація через фінансовий номер. Сама валютна картка не потрібна.
Через мобільний додаток без проблем заказав на минулому тижні долари при наявності коштів на приватвкладі, отримав два повідомлення: спочатку, що заявку погодили та коли кошти будуть доступні, потім що кошти надійшли до відділення. В відділенні перегнав кошти з приватвкладу на КДВ і отримав їх в касі. До менеджера не пішов, бо була черга.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:13
kreuz
Напряму з Приватвкладу не можна, шукайте валютну КДВ
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