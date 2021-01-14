Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:19
Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:15
не чув за таку опцію, в ПБ дуже специфічний підхід - там якщо не маєш картки то з тобою навіть не будуть говорити
в інших банках із паспортом робиш 99% операцій..
+50грн !
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:41
Re: Приватбанк
Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?
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