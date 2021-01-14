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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8797879887998800
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:19

  greenozon написав:kreuz
Напряму з Приватвкладу не можна, шукайте валютну КДВ

Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:15

  velvet написав:
  greenozon написав:kreuz
Напряму з Приватвкладу не можна, шукайте валютну КДВ

Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.

не чув за таку опцію, в ПБ дуже специфічний підхід - там якщо не маєш картки то з тобою навіть не будуть говорити
в інших банках із паспортом робиш 99% операцій..
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:41

Re: Приватбанк

Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?
allochka171200
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