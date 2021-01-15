Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:19
Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:15
не чув за таку опцію, в ПБ дуже специфічний підхід - там якщо не маєш картки то з тобою навіть не будуть говорити
в інших банках із паспортом робиш 99% операцій..
+50грн !
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:41
Re: Приватбанк
Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:03
Re: Приватбанк
да , мне А-банк 20к не проводил на ПУМБУ. Потом позвонили и допрашивали о всех телодвижениях. Такая вот безопасность.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:08
Безпека понад усе. Радійте, що поки лиш дзвонити, а не влаштовувати сеанс відеозв'язку у WhatsApp чи WeChat.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:33
Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?
Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:48
В Приват24: "перевыпуск"->"диджитал"
Или просто выпустить диджитал, если лимиты на количество карт и счетов позволяют
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:14
Добрий вечір!
З метою забезпечення безпеки ваших платежів в мережі і захисту коштів на рахунках ПриватБанк використовує передові алгоритми моніторингу операцій в режимі он-лайн.
Вибірково ваші платежі можуть випадати на перевірку. Перевірка проводиться, як автоматизованими програмними комплексами так і співробітниками.
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:16
Добрий вечір!
На даний час банк надає можливість перевипуску картки на digital.
Для перевипуску картки на digital досить зайти в Приват24
Після чого виберіть, будь ласка, платіжну систему картки і підтвердіть заявку.
Немає суттєвої різниці при обслуговуванні карток платіжних систем Visa і Mastercard в ПриватБанку.
З досвіду наших клієнтів, переваги найчастіше віддаються на основі пропозицій і акцій кожної з систем.
Також, клієнт може звернутись до підтримки банку для замовлення кур'єрської доставки картки.
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