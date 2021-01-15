RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8797879887998800
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:19

  greenozon написав:kreuz
Напряму з Приватвкладу не можна, шукайте валютну КДВ

Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3427
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:15

  velvet написав:
  greenozon написав:kreuz
Напряму з Приватвкладу не можна, шукайте валютну КДВ

Давно? Раніше через спеціаліста знімав. Він давав код за яким у касі я отримував кошти.

не чув за таку опцію, в ПБ дуже специфічний підхід - там якщо не маєш картки то з тобою навіть не будуть говорити
в інших банках із паспортом робиш 99% операцій..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10597
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:41

Re: Приватбанк

Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?
allochka171200
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:03

Re: Приватбанк

  allochka171200 написав:у всех так при оплате карты другому человеку ?

да , мне А-банк 20к не проводил на ПУМБУ. Потом позвонили и допрашивали о всех телодвижениях. Такая вот безопасность.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4175
З нами з: 23.11.14
Подякував: 683 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:08

  allochka171200 написав:Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?

Безпека понад усе. Радійте, що поки лиш дзвонити, а не влаштовувати сеанс відеозв'язку у WhatsApp чи WeChat.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 18.08.14
Подякував: 236 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:33

Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?
Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9480
З нами з: 18.06.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:48

  Ukrainian написав:Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?
Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.

В Приват24: "перевыпуск"->"диджитал"
Или просто выпустить диджитал, если лимиты на количество карт и счетов позволяют
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13858
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7542 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:14

  allochka171200 написав:Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?


Добрий вечір!
З метою забезпечення безпеки ваших платежів в мережі і захисту коштів на рахунках ПриватБанк використовує передові алгоритми моніторингу операцій в режимі он-лайн.
Вибірково ваші платежі можуть випадати на перевірку. Перевірка проводиться, як автоматизованими програмними комплексами так і співробітниками.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 27
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:16

  Ukrainian написав:Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?
Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.


Добрий вечір!
На даний час банк надає можливість перевипуску картки на digital.
Для перевипуску картки на digital досить зайти в Приват24 https://next.privat24.ua , в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Перевипустити картку.
Після чого виберіть, будь ласка, платіжну систему картки і підтвердіть заявку.

Немає суттєвої різниці при обслуговуванні карток платіжних систем Visa і Mastercard в ПриватБанку.
З досвіду наших клієнтів, переваги найчастіше віддаються на основі пропозицій і акцій кожної з систем.

Також, клієнт може звернутись до підтримки банку для замовлення кур'єрської доставки картки.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 27
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8797879887998800
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Intento, J, jay2004, ramaz, sergia, WachtAmRhein і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.