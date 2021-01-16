Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банке
а може крезоид глюкануло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:47
Re: Приватбанк
Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банке
а може крезоид глюкануло
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:53
Де можна почитати про вимоги НБУ до банків обновляти дані кожні п’ять років (код і паспорт наче не мається так часто, ти більше батькам уже за 45 фото в паспорт міняти не потрібно)
Чи це причуда кожного банку як захочуть?
В мене альфа такого щось не просить хоча в банку років п’ять не був точно усе онлайн
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:13
Согласно требованиям Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 19.05.2020 №65, Банк должен обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, данных и информации о клиенте:
- не реже одного раза в год, если риск деловых отношений с клиентом является высоким;
- не реже одного раза в три года, если риск деловых отношений с клиентом является средним;
- не реже одного раза в пять лет – в других случаях при отсутствии подозрений.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:34
Re: Приватбанк
То чому інші банки таким не промишляють крім привата?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:40
Приват честнее других ведет актуализацию. Тем более, шо она у него полностью автоматизирована, но многие клиенты ленятся просто поклацать на клаве, ото и проблемы
... делайте хоть что-нибудь!
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