Додано: Нед 17 січ, 2021 10:56

24.12.2020 мне в приложении Приват24 пришло предложение добавить диджитал уни в гуглпей, сделать оплату и получить вознаграждение 50грн максимум через 10 дней.

25.12.2020 я выполнил все условия и стал ждать.



Как всегда бывает в подобных акциях Приватбанка, через 10 дней мне на карту ничего не пришло и 15.01.2021 была подана заявка-жалоба №29299701 через чат в приложении Приват24.

Сегодня утром пришло решение по заявке, что для выплаты 50 сраных акционных гривен я должен прийти в отделение этой банки и обновить свои данные.

Сегодня в чате была подана заявка-жалоба №29318843 на того ... , который принимал решение по первой заявке.



Я не понимаю зачем банка проводит промоакции, с которыми всегда одни проблемы и после которых всегда лояльность клиента становится только хуже?

Проблема ведь еще в том, что банк через 10 дней после выполнения условий промоакции никак меня не уведомил о том, что это кидок и для выплаты надо идти в отделение!

ВВХ - ПНХ!