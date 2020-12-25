Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банке
а може крезоид глюкануло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:47
Re: Приватбанк
Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банке
а може крезоид глюкануло
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:53
Де можна почитати про вимоги НБУ до банків обновляти дані кожні п’ять років (код і паспорт наче не мається так часто, ти більше батькам уже за 45 фото в паспорт міняти не потрібно)
Чи це причуда кожного банку як захочуть?
В мене альфа такого щось не просить хоча в банку років п’ять не був точно усе онлайн
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:13
Согласно требованиям Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 19.05.2020 №65, Банк должен обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, данных и информации о клиенте:
- не реже одного раза в год, если риск деловых отношений с клиентом является высоким;
- не реже одного раза в три года, если риск деловых отношений с клиентом является средним;
- не реже одного раза в пять лет – в других случаях при отсутствии подозрений.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:34
Re: Приватбанк
То чому інші банки таким не промишляють крім привата?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:40
Приват честнее других ведет актуализацию. Тем более, шо она у него полностью автоматизирована, но многие клиенты ленятся просто поклацать на клаве, ото и проблемы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 03:18
як зайти в повну версію сайту одразу, без next та прокрутки?..
Додано: Нед 17 січ, 2021 06:12
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:55
Re: Приватбанк
1 Зайдіть на
Якщо пенсіонер не користується Приват24, то перевипуск платіжної картки краще робити через банкомат.
2 Чи нехай один із родичів/знайомих у відділення банку візьме болванку, перевипуск аналогічно пункту 1.
ps Бажано зайти у веб-версію Приват24, перевірити необхідність проходження актуалізації даних.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:56
Про уровень обслуживания в Приватбанке...
24.12.2020 мне в приложении Приват24 пришло предложение добавить диджитал уни в гуглпей, сделать оплату и получить вознаграждение 50грн максимум через 10 дней.
25.12.2020 я выполнил все условия и стал ждать.
Как всегда бывает в подобных акциях Приватбанка, через 10 дней мне на карту ничего не пришло и 15.01.2021 была подана заявка-жалоба №29299701 через чат в приложении Приват24.
Сегодня утром пришло решение по заявке, что для выплаты 50 сраных акционных гривен я должен прийти в отделение этой банки и обновить свои данные.
Сегодня в чате была подана заявка-жалоба №29318843 на того ... , который принимал решение по первой заявке.
Я не понимаю зачем банка проводит промоакции, с которыми всегда одни проблемы и после которых всегда лояльность клиента становится только хуже?
Проблема ведь еще в том, что банк через 10 дней после выполнения условий промоакции никак меня не уведомил о том, что это кидок и для выплаты надо идти в отделение!
ВВХ - ПНХ!
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:59
Re: Приватбанк
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