После факта оплаты при помощи новой карты через Гугпей.
Я так понял это индивидуальная промоакция-кидок (моя карта не была добавлена в Гуглпей по причине 0% кешбека с покупок).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:01
После факта оплаты при помощи новой карты через Гугпей.
Я так понял это индивидуальная промоакция-кидок (моя карта не была добавлена в Гуглпей по причине 0% кешбека с покупок).
ВВХ - ПНХ!
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:03
Re: Приватбанк
Вам так показалось.Есть же наверняка условия массовой акции
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 17 січ, 2021 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:04
Re: Приватбанк
Ну и, вероятно, необходимость актуализации данных никак не связана с выплатой 50 грн.
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 17 січ, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:08
или эта
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:10
Re: Приватбанк
Какой именно акции мы уже не узнаем никогда, так как оно пришло в приложнении Приват24, было предложено зарегестрироваться на участие и после этого в Приват24 есть только картинка "кешбек 50грн" без ссылки на условия участия.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:12
Re: Приватбанк
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:15
Та она, вроде, одна и была. Только у него сначала срок был до 31.12.2020, а потом продлили до 31.01.2021. Читайте отсюда. Я думаю, это Ваш случай.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, romanauscas, V2, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|