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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8799880088018802
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:01

  Мизантрóп написав:
  romanauscas написав:получить вознаграждение 50грн максимум через 10 дней.
после чего 10 дней?


После факта оплаты при помощи новой карты через Гугпей.
Я так понял это индивидуальная промоакция-кидок (моя карта не была добавлена в Гуглпей по причине 0% кешбека с покупок).
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:03

Re: Приватбанк

  romanauscas написав:После факта оплаты при помощи новой карты через Гугпей.
Вам так показалось.Есть же наверняка условия массовой акции https://g.zeos.in/?q=%D0%B0%D0%BA%D1%86 ... 0%BA%D0%B0
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 17 січ, 2021 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:04

Re: Приватбанк

  romanauscas написав:Я так понял это индивидуальная промоакция-кидок

Эта, наверное.
Ну и, вероятно, необходимость актуализации данных никак не связана с выплатой 50 грн.
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 17 січ, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:08

  ingtrans написав:
  romanauscas написав:Я так понял это индивидуальная промоакция-кидок

Эта, наверное.

или эта :lol:

Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:10

Re: Приватбанк

Какой именно акции мы уже не узнаем никогда, так как оно пришло в приложнении Приват24, было предложено зарегестрироваться на участие и после этого в Приват24 есть только картинка "кешбек 50грн" без ссылки на условия участия.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:12

Re: Приватбанк

  romanauscas написав:Какой именно акции мы уже не узнаем никогда
Вам так кажется
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:15

  romanauscas написав:Какой именно акции мы уже не узнаем никогда, так как оно пришло в приложнении Приват24, было предложено зарегестрироваться на участие и после этого в Приват24 есть только картинка "кешбек 50грн" без ссылки на условия участия.

Та она, вроде, одна и была. Только у него сначала срок был до 31.12.2020, а потом продлили до 31.01.2021. Читайте отсюда. Я думаю, это Ваш случай.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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