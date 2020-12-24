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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8800880188028803
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:29

Re: Приватбанк

  romanauscas написав:в сообщении, которое пришло ко мне 24.12.2020.
Но поддержка мордочкой в это не тыкает)
на ветке с тех чисел и началось бурное обсуждение))
viewtopic.php?p=5131476#p5131476
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:27

  romanauscas написав:[Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

Согласно действующих на данный момент условий акции,

4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,

а не после окончания периода проведения акции.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:42

  Ferlakur написав:
  romanauscas написав:[Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

Согласно действующих на данный момент условий акции,

4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,

а не после окончания периода проведения акции.

Вам так кажется.Правила-ничто (п.8.3 будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.).#Зеленелайно
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  #<1 ... 8800880188028803
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