на ветке с тех чисел и началось бурное обсуждение))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:29
Re: Приватбанк
на ветке с тех чисел и началось бурное обсуждение))
viewtopic.php?p=5131476#p5131476
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:27
Согласно действующих на данный момент условий акции,
4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,
а не после окончания периода проведения акции.
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:42
Вам так кажется.Правила-ничто (п.8.3 будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.).#Зеленелайно
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