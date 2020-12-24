romanauscas написав:[Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.
Согласно действующих на данный момент условий акции,
4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,
а не после окончания периода проведения акции.
Вам так кажется.Правила-ничто (п.8.3 будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.).#Зеленелайно
Ukrainian написав:Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту? Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.
Добрий вечір! На даний час банк надає можливість перевипуску картки на digital. Для перевипуску картки на digital досить зайти в Приват24 https://next.privat24.ua , в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Перевипустити картку. Після чого виберіть, будь ласка, платіжну систему картки і підтвердіть заявку.
Немає суттєвої різниці при обслуговуванні карток платіжних систем Visa і Mastercard в ПриватБанку. З досвіду наших клієнтів, переваги найчастіше віддаються на основі пропозицій і акцій кожної з систем.
Також, клієнт може звернутись до підтримки банку для замовлення кур'єрської доставки картки.
Вкладчик1234 написав:
Ukrainian написав:Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту? Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.
В Приват24: "перевыпуск"->"диджитал" Или просто выпустить диджитал, если лимиты на количество карт и счетов позволяют
Виявляється Приват-Гімно банка загубила копію паспорта та податкового коду. ПС це в усіх банках так гублять чи цей банк унікальний ?
Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше.
Ukrainian написав:банка загубила копію паспорта та податкового коду.
Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банке а може крезоид глюкануло
Де можна почитати про вимоги НБУ до банків обновляти дані кожні п’ять років (код і паспорт наче не мається так часто, ти більше батькам уже за 45 фото в паспорт міняти не потрібно) Чи це причуда кожного банку як захочуть? В мене альфа такого щось не просить хоча в банку років п’ять не був точно усе онлайн
Це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані. Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу' банк зобов´язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників. Постанову можна переглянути на сайті НБУ.
romanauscas написав:24.12.2020 мне в приложении Приват24 пришло предложение добавить диджитал уни в гуглпей, сделать оплату и получить вознаграждение 50грн максимум через 10 дней. 25.12.2020 я выполнил все условия и стал ждать.
Как всегда бывает в подобных акциях Приватбанка, через 10 дней мне на карту ничего не пришло и 15.01.2021 была подана заявка-жалоба №29299701 через чат в приложении Приват24. Сегодня утром пришло решение по заявке, что для выплаты 50 сраных акционных гривен я должен прийти в отделение этой банки и обновить свои данные. Сегодня в чате была подана заявка-жалоба №29318843 на того ... , который принимал решение по первой заявке.
Я не понимаю зачем банка проводит промоакции, с которыми всегда одни проблемы и после которых всегда лояльность клиента становится только хуже? Проблема ведь еще в том, что банк через 10 дней после выполнения условий промоакции никак меня не уведомил о том, что это кидок и для выплаты надо идти в отделение!
Наші колеги вже перевіряють інформацію за вашим питанням та зв'яжуться за результатом.