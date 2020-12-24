Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8800880188028803 Додано: Нед 17 січ, 2021 11:29 Re: Приватбанк romanauscas написав: в сообщении, которое пришло ко мне 24.12.2020.

Но поддержка мордочкой в это не тыкает) в сообщении, которое пришло ко мне 24.12.2020.Но поддержка мордочкой в это не тыкает) на ветке с тех чисел и началось бурное обсуждение))

viewtopic.php?p=5131476#p5131476 на ветке с тех чисел и началось бурное обсуждение)) Мизантрóп

Повідомлень: 5211 З нами з: 03.12.14 Подякував: 823 раз. Подякували: 934 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 13:27 romanauscas написав: [Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

[Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

Согласно действующих на данный момент условий акции,



4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,



а не после окончания периода проведения акции. Согласно действующих на данный момент условий акции,4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 дніва не после окончания периода проведения акции. Ferlakur Повідомлень: 3708 З нами з: 14.10.08 Подякував: 219 раз. Подякували: 174 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 13:42 Ferlakur написав: romanauscas написав: [Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

[Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

Согласно действующих на данный момент условий акции,



4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,



а не после окончания периода проведения акции. Согласно действующих на данный момент условий акции,4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 дніва не после окончания периода проведения акции.

Вам так кажется.Правила-ничто (п.8.3 будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.). #Зеленелайно

Вам так кажется.Правила-ничто (п.8.3 будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.). Мизантрóп

Повідомлень: 5211 З нами з: 03.12.14 Подякував: 823 раз. Подякували: 934 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:22 Ukrainian написав: ПриватБанк написав: Ukrainian написав: Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?

Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле. Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.



Добрий вечір!

На даний час банк надає можливість перевипуску картки на digital.

Для перевипуску картки на digital досить зайти в Приват24 https://next.privat24.ua , в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Перевипустити картку.

Після чого виберіть, будь ласка, платіжну систему картки і підтвердіть заявку.



Немає суттєвої різниці при обслуговуванні карток платіжних систем Visa і Mastercard в ПриватБанку.

З досвіду наших клієнтів, переваги найчастіше віддаються на основі пропозицій і акцій кожної з систем.



Також, клієнт може звернутись до підтримки банку для замовлення кур'єрської доставки картки. Добрий вечір!На даний час банк надає можливість перевипуску картки на digital.Для перевипуску картки на digital досить зайти в Приват24, в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Перевипустити картку.Після чого виберіть, будь ласка, платіжну систему картки і підтвердіть заявку.Немає суттєвої різниці при обслуговуванні карток платіжних систем Visa і Mastercard в ПриватБанку.З досвіду наших клієнтів, переваги найчастіше віддаються на основі пропозицій і акцій кожної з систем.Також, клієнт може звернутись до підтримки банку для замовлення кур'єрської доставки картки.

Вкладчик1234 написав: Ukrainian написав: Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?

Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле. Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.

В Приват24: "перевыпуск"->"диджитал"

Или просто выпустить диджитал, если лимиты на количество карт и счетов позволяют В Приват24: "перевыпуск"->"диджитал"Или просто выпустить диджитал, если лимиты на количество карт и счетов позволяют

Виявляється Приват-Гімно банка загубила копію паспорта та податкового коду.

ПС це в усіх банках так гублять чи цей банк унікальний ?

Виявляється Приват-Гімно банка загубила копію паспорта та податкового коду.ПС це в усіх банках так гублять чи цей банк унікальний ?





Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше. Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 31 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:25 Ukrainian написав: clientage написав: Ukrainian написав: банка загубила копію паспорта та податкового коду. банка загубила копію паспорта та податкового коду.

Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банке

а може крезоид глюкануло Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банкеа може крезоид глюкануло

Де можна почитати про вимоги НБУ до банків обновляти дані кожні п’ять років (код і паспорт наче не мається так часто, ти більше батькам уже за 45 фото в паспорт міняти не потрібно)

Чи це причуда кожного банку як захочуть?

В мене альфа такого щось не просить хоча в банку років п’ять не був точно усе онлайн Де можна почитати про вимоги НБУ до банків обновляти дані кожні п’ять років (код і паспорт наче не мається так часто, ти більше батькам уже за 45 фото в паспорт міняти не потрібно)Чи це причуда кожного банку як захочуть?В мене альфа такого щось не просить хоча в банку років п’ять не був точно усе онлайн



Це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані.

Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу' банк зобов´язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників. Постанову можна переглянути на сайті НБУ. Це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані.Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу' банк зобов´язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників. Постанову можна переглянути на сайті НБУ. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 31 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:27 sergey_sryvkin написав: ПриватБанк написав: досить зайти в Приват24 https://next.privat24.ua

досить зайти в Приват24



як зайти в повну версію сайту одразу, без next та прокрутки?.. як зайти в повну версію сайту одразу, без next та прокрутки?..



https://privat24.ua/ ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 31 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 20:30 romanauscas написав: 24.12.2020 мне в приложении Приват24 пришло предложение добавить диджитал уни в гуглпей, сделать оплату и получить вознаграждение 50грн максимум через 10 дней.

25.12.2020 я выполнил все условия и стал ждать.



Как всегда бывает в подобных акциях Приватбанка, через 10 дней мне на карту ничего не пришло и 15.01.2021 была подана заявка-жалоба №29299701 через чат в приложении Приват24.

Сегодня утром пришло решение по заявке, что для выплаты 50 сраных акционных гривен я должен прийти в отделение этой банки и обновить свои данные.

Сегодня в чате была подана заявка-жалоба №29318843 на того ... , который принимал решение по первой заявке.



Я не понимаю зачем банка проводит промоакции, с которыми всегда одни проблемы и после которых всегда лояльность клиента становится только хуже?

Проблема ведь еще в том, что банк через 10 дней после выполнения условий промоакции никак меня не уведомил о том, что это кидок и для выплаты надо идти в отделение! 24.12.2020 мне в приложении Приват24 пришло предложение добавить диджитал уни в гуглпей, сделать оплату и получить вознаграждение 50грн максимум через 10 дней.25.12.2020 я выполнил все условия и стал ждать.Как всегда бывает в подобных акциях Приватбанка, через 10 дней мне на карту ничего не пришло и 15.01.2021 была подана заявка-жалоба №29299701 через чат в приложении Приват24.Сегодня утром пришло решение по заявке, что для выплаты 50 сраных акционных гривен я должен прийти в отделение этой банки и обновить свои данные.Сегодня в чате была подана заявка-жалоба №29318843 на того ... , который принимал решение по первой заявке.Я не понимаю зачем банка проводит промоакции, с которыми всегда одни проблемы и после которых всегда лояльность клиента становится только хуже?Проблема ведь еще в том, что банк через 10 дней после выполнения условий промоакции никак меня не уведомил о том, что это кидок и для выплаты надо идти в отделение!





Наші колеги вже перевіряють інформацію за вашим питанням та зв'яжуться за результатом. Наші колеги вже перевіряють інформацію за вашим питанням та зв'яжуться за результатом. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 31 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8800880188028803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням IDAN, ingtrans,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ferlakur ramaz і 6 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор