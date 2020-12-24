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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8800880188028803
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:29

Re: Приватбанк

  romanauscas написав:в сообщении, которое пришло ко мне 24.12.2020.
Но поддержка мордочкой в это не тыкает)
на ветке с тех чисел и началось бурное обсуждение))
viewtopic.php?p=5131476#p5131476
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:27

  romanauscas написав:[Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

Согласно действующих на данный момент условий акции,

4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,

а не после окончания периода проведения акции.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:42

  Ferlakur написав:
  romanauscas написав:[Если акцию продлили до 31.01.2021 и выплатят сами 9 февраля - то нет проблем, все ок.

Согласно действующих на данный момент условий акции,

4.7. Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.,

а не после окончания периода проведения акции.

Вам так кажется.Правила-ничто (п.8.3 будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.).#Зеленелайно
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:22

  Ukrainian написав:
  ПриватБанк написав:
  Ukrainian написав:Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?
Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.


Добрий вечір!
На даний час банк надає можливість перевипуску картки на digital.
Для перевипуску картки на digital досить зайти в Приват24 https://next.privat24.ua , в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Перевипустити картку.
Після чого виберіть, будь ласка, платіжну систему картки і підтвердіть заявку.

Немає суттєвої різниці при обслуговуванні карток платіжних систем Visa і Mastercard в ПриватБанку.
З досвіду наших клієнтів, переваги найчастіше віддаються на основі пропозицій і акцій кожної з систем.

Також, клієнт може звернутись до підтримки банку для замовлення кур'єрської доставки картки.

  Вкладчик1234 написав:
  Ukrainian написав:Карта голд для виплат з закінченим терміном діі і Приват 24 можна рахунком користуватись без обмежень терміну? Але при розрахунках на сайті розетки потрібно нову карту?
Проблематично з ковідом забрати (для людей похилого віку) нову з відділення а поштою як альфа Приват не шле.

В Приват24: "перевыпуск"->"диджитал"
Или просто выпустить диджитал, если лимиты на количество карт и счетов позволяют

Виявляється Приват-Гімно банка загубила копію паспорта та податкового коду.
ПС це в усіх банках так гублять чи цей банк унікальний ?
Зображення



Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:25

  Ukrainian написав:
  clientage написав:
  Ukrainian написав:банка загубила копію паспорта та податкового коду.

Небойсь лет 5 не обновляли свои данные в банке 8)
а може крезоид глюкануло

Де можна почитати про вимоги НБУ до банків обновляти дані кожні п’ять років (код і паспорт наче не мається так часто, ти більше батькам уже за 45 фото в паспорт міняти не потрібно)
Чи це причуда кожного банку як захочуть?
В мене альфа такого щось не просить хоча в банку років п’ять не був точно усе онлайн


Це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані.
Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу' банк зобов´язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників. Постанову можна переглянути на сайті НБУ.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:27

  sergey_sryvkin написав:
  ПриватБанк написав:досить зайти в Приват24 https://next.privat24.ua


як зайти в повну версію сайту одразу, без next та прокрутки?..


https://privat24.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:30

  romanauscas написав:24.12.2020 мне в приложении Приват24 пришло предложение добавить диджитал уни в гуглпей, сделать оплату и получить вознаграждение 50грн максимум через 10 дней.
25.12.2020 я выполнил все условия и стал ждать.

Как всегда бывает в подобных акциях Приватбанка, через 10 дней мне на карту ничего не пришло и 15.01.2021 была подана заявка-жалоба №29299701 через чат в приложении Приват24.
Сегодня утром пришло решение по заявке, что для выплаты 50 сраных акционных гривен я должен прийти в отделение этой банки и обновить свои данные.
Сегодня в чате была подана заявка-жалоба №29318843 на того ... , который принимал решение по первой заявке.

Я не понимаю зачем банка проводит промоакции, с которыми всегда одни проблемы и после которых всегда лояльность клиента становится только хуже?
Проблема ведь еще в том, что банк через 10 дней после выполнения условий промоакции никак меня не уведомил о том, что это кидок и для выплаты надо идти в отделение!



Наші колеги вже перевіряють інформацію за вашим питанням та зв'яжуться за результатом.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:49

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше.

вопрос конечно риторический, но ваши тупые программисты видят разницу между сообщением
"в банке отсутствуют ваши документы" и "вам необходимо актуализировать свои данные в банке".
Почему просто не написать про актуализацию. Зачем писать эту хрень про отсутствие документов. Особенно про ИНН, который в течении жизни измениться не может в принципе. :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:06

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:Почему просто не написать про актуализацию. Зачем писать эту хрень про отсутствие документов. Особенно про ИНН, который в течении жизни измениться не может в принципе
Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:46

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.

у меня еще пару лет есть до следующей актуализации :D
но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.
В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне :mrgreen:
Kalgan
 
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