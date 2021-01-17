Goodman написав:Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.
у меня еще пару лет есть до следующей актуализации но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное. В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне
Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят . А касаемо пуганных клиентов так #зеленелайно имхо глубоко пох на большинство клиентов окромя м.б. випов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0