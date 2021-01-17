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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8801880288038804
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:12

  Kalgan написав:
  Goodman написав:Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.

у меня еще пару лет есть до следующей актуализации :D
но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.
В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне :mrgreen:

Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят ;).
А касаемо пуганных клиентов так #зеленелайно имхо глубоко пох на большинство клиентов окромя м.б. випов
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:37

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят ;).

ну схожу в отделение или через П24 фотки отправлю. делов то :)
Kalgan
 
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  #<1 ... 8801880288038804
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