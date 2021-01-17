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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8801880288038804 Додано: Нед 17 січ, 2021 22:12 Kalgan написав: Goodman написав: Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают. Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.

у меня еще пару лет есть до следующей актуализации

но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.

В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне у меня еще пару лет есть до следующей актуализациино это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне

Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят .

А касаемо пуганных клиентов так #зеленелайно имхо глубоко пох на большинство клиентов окромя м.б. випов Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулятА касаемо пуганных клиентов так #зеленелайно имхо глубоко пох на большинство клиентов окромя м.б. випов 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5561 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 22:37 Re: Приватбанк Flamingo написав: Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят . Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят

ну схожу в отделение или через П24 фотки отправлю. делов то ну схожу в отделение или через П24 фотки отправлю. делов то Kalgan Повідомлень: 603 З нами з: 02.01.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8801880288038804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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