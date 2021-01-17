Goodman написав:Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.
у меня еще пару лет есть до следующей актуализации но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное. В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне
Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят . А касаемо пуганных клиентов так #зеленелайно имхо глубоко пох на большинство клиентов окромя м.б. випов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
ПриватБанк написав:Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше.
Несколько месяцев назад, аккурат по достижению 45-летия, тоже столкнулся с тем, что б/у приват "потеряло" мои Персональные Данные. Копии двух сторон страницы паспорта со свежевкленным фото были загружены через приват24 почти сразу-же, но б/у приват якобы до сих пор не обладает моими Персональными Данными и нуждается в их актуализации. Может Вы ответите на вопросы, внятных ответов на которые от 3-4х различных ТП из чата в приват24 я так получить не смог? - Зачем б/у приват еще одна копия справки о присвоении ИНН, особенно учитывая, что "це не означає, що банк видалив ваші документи з бази"? - Зачем б/у приват копии страницы с фото вкленным при выдаче паспорта, которая после вклейки нового фото в 45 лет вообще недействительна, ее копии никакой юридической значимости больше не имееют и соответственно могут быть использованы исключительно в мошенических целях? - В последний раз (нет, не крайний) я предоставил б/у приват возможность актуализировать мои Персональные Данные гораздо менее 3х лет назад назад, "Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу'", о каких вообще рисках (дающих б/у повод просить об актуализации ПД чаще чем раз в 5 лет) идет речь, если услугами б/у приват я практически прекратил пользоваться год назад, а пол-года назад наконец-то закрыл последний депозит самовольно продленный б/у приват на совершенно нерыночных условиях? - на основании ранее предоставленных мной Персональных Данных б/у приват была выпущена именная карта с фото которая является (и будет таковой еще года 2) актуальной с т.з. б/у приват, а с точки зрения очень многих организаций, включая государственных как в Украине так и за ее пределами - вообще принимается в качестве документа удостоверяющего личность. Где вообще логика - карта действительна далеко за пределами б/у приват, а б/у вдруг захотелось актуализировать мои документы/ПД на осноавнии которых она была выпущена?
Уверен, что ответы на эти вопросы будут интерестны очень многим участникам ветки, а сами вопросы не являются специфическими для лично моего случая, поэтому искренне рассчитываю на развернутые и внятные ответы именно на форуме, а не создание видимости попытки решить проблеммы возникшие в б/у приват в моем конкретном случае.
Goodman написав:Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.
у меня еще пару лет есть до следующей актуализации но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное. В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне
"у меня еще пару лет есть до следующей актуализации"
Я приходил в отделение (дело было года два-три назад), проходил "актуализацию" по призыву через П24, хотя с момента получения крайней карты прошло всего полгода. Потом ещё через полгода получаю в свой П24 аналогичное сообщение про "отсутствие" моих доков в их базе данных. Звоню, выслушиваю отмазки. Написал им в хелп со ссылками и на Законы и на Постановы про "актуализацию". Сначала отвечали стандартными отписками, но на конкретный вопрос про свой "уровень риска", а по закону вся информация в анкете клиента банка является открытой для клиента по его запросу (про Закону про информацию, статьи сейчас не помню), взяли паузу и ответили уже заказным письмом (бумажным по адресу) где-то недели через три: "Запитувана Вами інформація є інформацією з обмеженим доступом. Згідно з ст.21 Закону України “Про інформацію” інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. У ст.505 ЦК України передбачено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Згідно ст.162 ГК України, суб’єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності. Відповідно до пп. 3.1.14 п. 3.1 Класифікатора інформації Банку до комерційної таємниці відносяться: результати аналізу ризиків, методичних даних з аналізу ризиків. Також повідомляємо, що чинним законодавством України та договором (Умови та правил надання банківських послуг розміщуються в мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms/ і є невід'ємною частиною договору банківського обслуговування ) не передбачено обов’язку Банку повідомляти клієнта про встановлення/зміну останньму певного рівню ризика. На свій розсуд, в порядку, визначеному УіП (наприклад, п.1.1.3.2.42) Банк може повідомляти клієнта про встановлення йому неприйнятно високого ризику, про встановлення високого ризику публічній особі." - выдержка из письма
Опять написал им про путаницу в показания о видах информации: "...конфіденційна, таємна та службова інформація. У ст.505 ЦК України передбачено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною..." Отморозились очередной отпиской про невозможность дать мне информацию про мой уровень риска и когда именно он был утановлен/изменён.
Потом признали, что все мои данные актуальны, ничего банку от меня не надо И НЕ НАДО БЫЛО, просто очередная рассылка, стрельба по площадям... В П24 врезка "Шановний клієнт..." продолжала мозолить глаза ещё неделю, звонил раза три, убрали. В отделение не ходил, через П24 ничего им не посылал. И примерно год меня не трогали. Потом опять... Пошёл другим путём: сфоткал не помню точно что - какую-то этикетку и отослал. Получил ответ, что не прошло и что именно от меня хотят: ИПН. Б.я, сразу нельзя было сообщить? Про то, что ИПН один и не меняется (почти) они не в курсе. Ладно, сфоткал, отправил. Свои нервы и время дороже. Чего и Вам желаю. Махаться с ними законами и постановами можно чисто ради спортивного интереса (ну и свой интеллектуальный уровень в тонусе держать полезно), но ожидать о них игры по правилам не следует - отписки и отмазки по шаблонам их всё.