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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8801880288038804 Додано: Нед 17 січ, 2021 22:12 Kalgan написав: Goodman написав: Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают. Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.

у меня еще пару лет есть до следующей актуализации

но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.

В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне у меня еще пару лет есть до следующей актуализациино это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне

Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят .

А касаемо пуганных клиентов так #зеленелайно имхо глубоко пох на большинство клиентов окромя м.б. випов Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулятА касаемо пуганных клиентов так #зеленелайно имхо глубоко пох на большинство клиентов окромя м.б. випов 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5561 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 22:37 Re: Приватбанк Flamingo написав: Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят . Блажен, кьnо верует... А вот решит приват что вы в группе риска и ваши два года обнулят

ну схожу в отделение или через П24 фотки отправлю. делов то ну схожу в отделение или через П24 фотки отправлю. делов то Kalgan Повідомлень: 603 З нами з: 02.01.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 00:42 ПриватБанк написав: Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше. Необхідність актуалізації даних обумовлена вимогами законодавства. Якщо дані необхідно актуалізувати - це не означає, що банк видалив ваші документи з бази, які ви надавали раніше.

Несколько месяцев назад, аккурат по достижению 45-летия, тоже столкнулся с тем, что б/у приват "потеряло" мои Персональные Данные. Копии двух сторон страницы паспорта со свежевкленным фото были загружены через приват24 почти сразу-же, но б/у приват якобы до сих пор не обладает моими Персональными Данными и нуждается в их актуализации.

Может Вы ответите на вопросы, внятных ответов на которые от 3-4х различных ТП из чата в приват24 я так получить не смог?

- Зачем б/у приват еще одна копия справки о присвоении ИНН, особенно учитывая, что "це не означає, що банк видалив ваші документи з бази"?

- Зачем б/у приват копии страницы с фото вкленным при выдаче паспорта, которая после вклейки нового фото в 45 лет вообще недействительна, ее копии никакой юридической значимости больше не имееют и соответственно могут быть использованы исключительно в мошенических целях?

- В последний раз (нет, не крайний) я предоставил б/у приват возможность актуализировать мои Персональные Данные гораздо менее 3х лет назад назад, "Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу'", о каких вообще рисках (дающих б/у повод просить об актуализации ПД чаще чем раз в 5 лет) идет речь, если услугами б/у приват я практически прекратил пользоваться год назад, а пол-года назад наконец-то закрыл последний депозит самовольно продленный б/у приват на совершенно нерыночных условиях?

- на основании ранее предоставленных мной Персональных Данных б/у приват была выпущена именная карта с фото которая является (и будет таковой еще года 2) актуальной с т.з. б/у приват, а с точки зрения очень многих организаций, включая государственных как в Украине так и за ее пределами - вообще принимается в качестве документа удостоверяющего личность. Где вообще логика - карта действительна далеко за пределами б/у приват, а б/у вдруг захотелось актуализировать мои документы/ПД на осноавнии которых она была выпущена?



Уверен, что ответы на эти вопросы будут интерестны очень многим участникам ветки, а сами вопросы не являются специфическими для лично моего случая, поэтому искренне рассчитываю на развернутые и внятные ответы именно на форуме, а не создание видимости попытки решить проблеммы возникшие в б/у приват в моем конкретном случае. Несколько месяцев назад, аккурат по достижению 45-летия, тоже столкнулся с тем, что б/у приват "потеряло" мои Персональные Данные. Копии двух сторон страницы паспорта со свежевкленным фото были загружены через приват24 почти сразу-же, но б/у приват якобы до сих пор не обладает моими Персональными Данными и нуждается в их актуализации.Может Вы ответите на вопросы, внятных ответов на которые от 3-4х различных ТП из чата в приват24 я так получить не смог?- Зачем б/у приват еще одна копия справки о присвоении ИНН, особенно учитывая, что "це не означає, що банк видалив ваші документи з бази"?- Зачем б/у приват копии страницы с фото вкленным при выдаче паспорта, которая после вклейки нового фото в 45 лет вообще недействительна, ее копии никакой юридической значимости больше не имееют и соответственно могут быть использованы исключительно в мошенических целях?- В последний раз (нет, не крайний) я предоставил б/у приват возможность актуализировать мои Персональные Данные гораздо менее 3х лет назад назад, "Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу'", о каких вообще рисках (дающих б/у повод просить об актуализации ПД чаще чем раз в 5 лет) идет речь, если услугами б/у приват я практически прекратил пользоваться год назад, а пол-года назад наконец-то закрыл последний депозит самовольно продленный б/у приват на совершенно нерыночных условиях?- на основании ранее предоставленных мной Персональных Данных б/у приват была выпущена именная карта с фото которая является (и будет таковой еще года 2) актуальной с т.з. б/у приват, а с точки зрения очень многих организаций, включая государственных как в Украине так и за ее пределами - вообще принимается в качестве документа удостоверяющего личность. Где вообще логика - карта действительна далеко за пределами б/у приват, а б/у вдруг захотелось актуализировать мои документы/ПД на осноавнии которых она была выпущена?Уверен, что ответы на эти вопросы будут интерестны очень многим участникам ветки, а сами вопросы не являются специфическими для лично моего случая, поэтому искренне рассчитываю на развернутые и внятные ответы именно на форуме, а не создание видимости попытки решить проблеммы возникшие в б/у приват в моем конкретном случае. candle645

Повідомлень: 43 З нами з: 25.01.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 00:46 Kalgan написав: Goodman написав: Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают. Можно все решить отправкой через П24 , будете фоткать смартфоном - перед отправкой проверьте расположение фотографий - если будет на боку или вверх ногами, фотки примут - но не "защитают" И ЕСТЕСТВЕННО - никто Вам не скажет . Они-с сами фотки не переворачивают.

у меня еще пару лет есть до следующей актуализации

но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.

В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне но это тупое сообщение,и я про это говорил сотрудникам, они уже лет 5 поменять не могут на нормальное.В последний раз, операционистка ответила, что типа сообщение про отсутствие доков пугает клиентов и они сразу приходят в отделение, а так бы просто забивали на это. Но логика странная, как по мне



" у меня еще пару лет есть до следующей актуализации "



Я приходил в отделение (дело было года два-три назад), проходил "актуализацию" по призыву через П24, хотя с момента получения крайней карты прошло всего полгода. Потом ещё через полгода получаю в свой П24 аналогичное сообщение про "отсутствие" моих доков в их базе данных. Звоню, выслушиваю отмазки. Написал им в хелп со ссылками и на Законы и на Постановы про "актуализацию". Сначала отвечали стандартными отписками, но на конкретный вопрос про свой "уровень риска", а по закону вся информация в анкете клиента банка является открытой для клиента по его запросу (про Закону про информацию, статьи сейчас не помню), взяли паузу и ответили уже заказным письмом (бумажным по адресу) где-то недели через три:

"Запитувана Вами інформація є інформацією з обмеженим доступом. Згідно з ст.21

Закону України “Про інформацію” інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. У ст.505 ЦК України передбачено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного,

комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Згідно ст.162 ГК України, суб’єкт господарювання, що є володільцем технічної,

організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Відповідно до пп. 3.1.14 п. 3.1 Класифікатора інформації Банку до комерційної

таємниці відносяться: результати аналізу ризиків, методичних даних з аналізу ризиків.

Також повідомляємо, що чинним законодавством України та договором (Умови та

правил надання банківських послуг розміщуються в мережі Інтернет за адресою

https://privatbank.ua/terms/ і є невід'ємною частиною договору банківського

обслуговування ) не передбачено обов’язку Банку повідомляти клієнта про

встановлення/зміну останньму певного рівню ризика. На свій розсуд, в порядку,

визначеному УіП (наприклад, п.1.1.3.2.42) Банк може повідомляти клієнта про

встановлення йому неприйнятно високого ризику, про встановлення високого ризику

публічній особі." - выдержка из письма



Опять написал им про путаницу в показания о видах информации: "...конфіденційна, таємна та службова інформація. У ст.505 ЦК України передбачено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною..."

Отморозились очередной отпиской про невозможность дать мне информацию про мой уровень риска и когда именно он был утановлен/изменён.



Потом признали, что все мои данные актуальны, ничего банку от меня не надо И НЕ НАДО БЫЛО, просто очередная рассылка, стрельба по площадям... В П24 врезка "Шановний клієнт..." продолжала мозолить глаза ещё неделю, звонил раза три, убрали. В отделение не ходил, через П24 ничего им не посылал. И примерно год меня не трогали. Потом опять...

Пошёл другим путём: сфоткал не помню точно что - какую-то этикетку и отослал. Получил ответ, что не прошло и что именно от меня хотят: ИПН. Б.я, сразу нельзя было сообщить? Про то, что ИПН один и не меняется (почти) они не в курсе. Ладно, сфоткал, отправил. Свои нервы и время дороже.

Чего и Вам желаю.

Махаться с ними законами и постановами можно чисто ради спортивного интереса (ну и свой интеллектуальный уровень в тонусе держать полезно), но ожидать о них игры по правилам не следует - отписки и отмазки по шаблонам их всё. Я приходил в отделение (дело было года два-три назад), проходил "актуализацию" по призыву через П24, хотя с момента получения крайней карты прошло всего полгода. Потом ещё через полгода получаю в свой П24 аналогичное сообщение про "отсутствие" моих доков в их базе данных. Звоню, выслушиваю отмазки. Написал им в хелп со ссылками и на Законы и на Постановы про "актуализацию". Сначала отвечали стандартными отписками, но на конкретный вопрос про свой "уровень риска", а по закону вся информация в анкете клиента банка является открытой для клиента по его запросу (про Закону про информацию, статьи сейчас не помню), взяли паузу и ответили уже заказным письмом (бумажным по адресу) где-то недели через три:"Запитувана Вами інформація є інформацією з обмеженим доступом. Згідно з ст.21Закону України “Про інформацію” інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. У ст.505 ЦК України передбачено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного,комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.Згідно ст.162 ГК України, суб’єкт господарювання, що є володільцем технічної,організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.Відповідно до пп. 3.1.14 п. 3.1 Класифікатора інформації Банку до комерційноїтаємниці відносяться: результати аналізу ризиків, методичних даних з аналізу ризиків.Також повідомляємо, що чинним законодавством України та договором (Умови таправил надання банківських послуг розміщуються в мережі Інтернет за адресоюі є невід'ємною частиною договору банківськогообслуговування ) не передбачено обов’язку Банку повідомляти клієнта провстановлення/зміну останньму певного рівню ризика. На свій розсуд, в порядку,визначеному УіП (наприклад, п.1.1.3.2.42) Банк може повідомляти клієнта провстановлення йому неприйнятно високого ризику, про встановлення високого ризикупублічній особі." - выдержка из письмаОпять написал им про путаницу в показания о видах информации: "...конфіденційна, таємна та службова інформація. У ст.505 ЦК України передбачено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною..."Отморозились очередной отпиской про невозможность дать мне информацию про мой уровень риска и когда именно он был утановлен/изменён.Потом признали, что все мои данные актуальны, ничего банку от меня не надо И НЕ НАДО БЫЛО, просто очередная рассылка, стрельба по площадям... В П24 врезка "Шановний клієнт..." продолжала мозолить глаза ещё неделю, звонил раза три, убрали. В отделение не ходил, через П24 ничего им не посылал. И примерно год меня не трогали. Потом опять...Пошёл другим путём: сфоткал не помню точно что - какую-то этикетку и отослал. Получил ответ, что не прошло и что именно от меня хотят: ИПН. Б.я, сразу нельзя было сообщить? Про то, что ИПН один и не меняется (почти) они не в курсе. Ладно, сфоткал, отправил. Свои нервы и время дороже.Чего и Вам желаю.Махаться с ними законами и постановами можно чисто ради спортивного интереса (ну и свой интеллектуальный уровень в тонусе держать полезно), но ожидать о них игры по правилам не следует - отписки и отмазки по шаблонам их всё. alibob Повідомлень: 118 З нами з: 31.01.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 10:32 А что Приват уже с пенсионного аккаунта стал комиссию брать за коммунальный платёж? anikola13 Повідомлень: 909 З нами з: 08.02.13 Подякував: 120 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 10:46 Re: Приватбанк anikola13, бесплатно, если в месяц не более 10 платежей и общей суммой до 3к грн.

50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp

50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки! MASolomko

Повідомлень: 2884 З нами з: 08.03.18 Подякував: 323 раз. Подякували: 457 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:29 MASolomko написав: anikola13, бесплатно, если в месяц не более 10 платежей и общей суммой до 3к грн. anikola13, бесплатно, если в месяц не более 10 платежей и общей суммой до 3к грн.

в ноябре овер 10к проводил,но в декабре начал драть,не засек от скольки.Завел ещё пенса,засеку,хотя в запасе https://uplata.ua/ в ноябре овер 10к проводил,но в декабре начал драть,не засек от скольки.Завел ещё пенса,засеку,хотя в запасе Мизантрóп

Повідомлень: 5219 З нами з: 03.12.14 Подякував: 825 раз. Подякували: 934 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 8801880288038804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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