Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 14:46
Flamingo написав:
пумб-онлайн - на сегодня лучшее.
Правда шо там тільки з карти ПУМба можна заплатити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:18
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
пумб-онлайн - на сегодня лучшее.
Правда шо там тільки з карти ПУМба можна заплатити?
Правда
Пропонує лиш картки ПУМБа, але всі - не тільки ті, що з грошима.
KVV
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:32
Ой+ написав: Мизантрóп написав: MASolomko написав:
anikola13, бесплатно, если в месяц не более 10 платежей и общей суммой до 3к грн.
в ноябре овер 10к проводил,но в декабре начал драть,не засек от скольки.Завел ещё пенса,засеку,хотя в запасе
https://uplata.ua/
А чи не краще завести просто картку з кешбеком для комуналки?
подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к
Мизантрóп
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40
Мизантрóп написав:
подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к
Юнекс в декабре 2020 (оплата через партнера - Портмоне),
Форвард с мутхнохитрой схемой за кредитные только кажется,
ну и 1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)
cohan
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:41
cohan написав:
1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)
Зачем мне сложности если у меня всегда есть 5% чистыми.А для 10% пумпыной мелочи в 300грн. мне надо 10 дропов оформить,зачем мне этот гембель?
Мизантрóп
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:29
Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
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