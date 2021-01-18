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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8803880488058806>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:46

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:пумб-онлайн - на сегодня лучшее.

Правда шо там тільки з карти ПУМба можна заплатити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:пумб-онлайн - на сегодня лучшее.

Правда шо там тільки з карти ПУМба можна заплатити?

Правда
Пропонує лиш картки ПУМБа, але всі - не тільки ті, що з грошима.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:32

  Ой+ написав:
  Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:anikola13, бесплатно, если в месяц не более 10 платежей и общей суммой до 3к грн.

в ноябре овер 10к проводил,но в декабре начал драть,не засек от скольки.Завел ещё пенса,засеку,хотя в запасе https://uplata.ua/


А чи не краще завести просто картку з кешбеком для комуналки?

подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40

  Мизантрóп написав:подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к


Юнекс в декабре 2020 (оплата через партнера - Портмоне),
Форвард с мутхнохитрой схемой за кредитные только кажется,
ну и 1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:41

Re: Приватбанк

  cohan написав:1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)
Зачем мне сложности если у меня всегда есть 5% чистыми.А для 10% пумпыной мелочи в 300грн. мне надо 10 дропов оформить,зачем мне этот гембель?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:29

Re: Приватбанк

Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:10

  romanauscas написав:Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.

В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:15

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

Так так и было. Просто конец акции перенесли с 31.12.2020 на 31.01.2021.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:21

  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

Так так и было. Просто конец акции перенесли с 31.12.2020 на 31.01.2021.

Еще сегодня утром п.4.7 звучал как «Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.»
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:40

  Ferlakur написав:
  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

Так так и было. Просто конец акции перенесли с 31.12.2020 на 31.01.2021.

Еще сегодня утром п.4.7 звучал как «Заохочення у вигляді кешбеків будуть зараховані протягом 10 днів після виконання умов акції учасником.»

А, это в "Поширені запитання" так и было.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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