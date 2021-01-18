Форвард і за свої в цьому місяці 3% грязними, а кредитні 4% треба зразу гасити по цьому виду трат, бо набіжать уже % в другий бік.
Варіанти як на мене кращі за приват.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:54
Форвард і за свої в цьому місяці 3% грязними, а кредитні 4% треба зразу гасити по цьому виду трат, бо набіжать уже % в другий бік.
Варіанти як на мене кращі за приват.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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