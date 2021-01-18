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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8803880488058806
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:54

  cohan написав:
  Мизантрóп написав:подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к


Юнекс в декабре 2020 (оплата через партнера - Портмоне),
Форвард с мутхнохитрой схемой за кредитные только кажется,
ну и 1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)


Форвард і за свої в цьому місяці 3% грязними, а кредитні 4% треба зразу гасити по цьому виду трат, бо набіжать уже % в другий бік.
Варіанти як на мене кращі за приват.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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  #<1 ... 8803880488058806
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