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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8803880488058806 Додано: Пон 18 січ, 2021 18:54 cohan написав: Мизантрóп написав: подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к



Юнекс в декабре 2020 (оплата через партнера - Портмоне),

Форвард с мутхнохитрой схемой за кредитные только кажется,

ну и 1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными) Юнекс в декабре 2020 (оплата через партнера - Портмоне),Форвард с мутхнохитрой схемой за кредитные только кажется,ну и 1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)



Форвард і за свої в цьому місяці 3% грязними, а кредитні 4% треба зразу гасити по цьому виду трат, бо набіжать уже % в другий бік.

Варіанти як на мене кращі за приват. Форвард і за свої в цьому місяці 3% грязними, а кредитні 4% треба зразу гасити по цьому виду трат, бо набіжать уже % в другий бік.Варіанти як на мене кращі за приват. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3960 З нами з: 19.04.12 Подякував: 55 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 19:44 Re: Приватбанк candle645 написав: Несколько месяцев назад, аккурат по достижению 45-летия, тоже столкнулся с тем, что б/у приват "потеряло" мои Персональные Данные. Копии двух сторон страницы паспорта со свежевкленным фото были загружены через приват24 почти сразу-же, но б/у приват якобы до сих пор не обладает моими Персональными Данными и нуждается в их актуализации.

Может Вы ответите на вопросы, внятных ответов на которые от 3-4х различных ТП из чата в приват24 я так получить не смог?

- Зачем б/у приват еще одна копия справки о присвоении ИНН, особенно учитывая, что "це не означає, що банк видалив ваші документи з бази"?

- Зачем б/у приват копии страницы с фото вкленным при выдаче паспорта, которая после вклейки нового фото в 45 лет вообще недействительна, ее копии никакой юридической значимости больше не имееют и соответственно могут быть использованы исключительно в мошенических целях?

- В последний раз (нет, не крайний) я предоставил б/у приват возможность актуализировать мои Персональные Данные гораздо менее 3х лет назад назад, "Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу'", о каких вообще рисках (дающих б/у повод просить об актуализации ПД чаще чем раз в 5 лет) идет речь, если услугами б/у приват я практически прекратил пользоваться год назад, а пол-года назад наконец-то закрыл последний депозит самовольно продленный б/у приват на совершенно нерыночных условиях?

- на основании ранее предоставленных мной Персональных Данных б/у приват была выпущена именная карта с фото которая является (и будет таковой еще года 2) актуальной с т.з. б/у приват, а с точки зрения очень многих организаций, включая государственных как в Украине так и за ее пределами - вообще принимается в качестве документа удостоверяющего личность. Где вообще логика - карта действительна далеко за пределами б/у приват, а б/у вдруг захотелось актуализировать мои документы/ПД на осноавнии которых она была выпущена?



Уверен, что ответы на эти вопросы будут интерестны очень многим участникам ветки, а сами вопросы не являются специфическими для лично моего случая, поэтому искренне рассчитываю на развернутые и внятные ответы именно на форуме, а не создание видимости попытки решить проблеммы возникшие в б/у приват в моем конкретном случае. Несколько месяцев назад, аккурат по достижению 45-летия, тоже столкнулся с тем, что б/у приват "потеряло" мои Персональные Данные. Копии двух сторон страницы паспорта со свежевкленным фото были загружены через приват24 почти сразу-же, но б/у приват якобы до сих пор не обладает моими Персональными Данными и нуждается в их актуализации.Может Вы ответите на вопросы, внятных ответов на которые от 3-4х различных ТП из чата в приват24 я так получить не смог?- Зачем б/у приват еще одна копия справки о присвоении ИНН, особенно учитывая, что "це не означає, що банк видалив ваші документи з бази"?- Зачем б/у приват копии страницы с фото вкленным при выдаче паспорта, которая после вклейки нового фото в 45 лет вообще недействительна, ее копии никакой юридической значимости больше не имееют и соответственно могут быть использованы исключительно в мошенических целях?- В последний раз (нет, не крайний) я предоставил б/у приват возможность актуализировать мои Персональные Данные гораздо менее 3х лет назад назад, "Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу'", о каких вообще рисках (дающих б/у повод просить об актуализации ПД чаще чем раз в 5 лет) идет речь, если услугами б/у приват я практически прекратил пользоваться год назад, а пол-года назад наконец-то закрыл последний депозит самовольно продленный б/у приват на совершенно нерыночных условиях?- на основании ранее предоставленных мной Персональных Данных б/у приват была выпущена именная карта с фото которая является (и будет таковой еще года 2) актуальной с т.з. б/у приват, а с точки зрения очень многих организаций, включая государственных как в Украине так и за ее пределами - вообще принимается в качестве документа удостоверяющего личность. Где вообще логика - карта действительна далеко за пределами б/у приват, а б/у вдруг захотелось актуализировать мои документы/ПД на осноавнии которых она была выпущена?Уверен, что ответы на эти вопросы будут интерестны очень многим участникам ветки, а сами вопросы не являются специфическими для лично моего случая, поэтому искренне рассчитываю на развернутые и внятные ответы именно на форуме, а не создание видимости попытки решить проблеммы возникшие в б/у приват в моем конкретном случае.





Це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані.

Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу' банк зобов´язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників.

Ми звернулися до вас в приватних повідомленнях, щоб уточнити інформацію та детальніше розглянути ситуацію. Це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані.Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу' банк зобов´язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників.Ми звернулися до вас в приватних повідомленнях, щоб уточнити інформацію та детальніше розглянути ситуацію. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 32 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 20:13 Ferlakur написав: romanauscas написав: Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г. Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.

В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции. В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

нас читают нас читают Мизантрóп

Повідомлень: 5226 З нами з: 03.12.14 Подякував: 831 раз. Подякували: 935 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 20:36 Мизантрóп написав: Ferlakur написав: romanauscas написав: Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г. Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.

В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции. В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

нас читают нас читают

Не нас, а Минфин, "вопросы банку". Не нас, а Минфин, "вопросы банку". Ferlakur Повідомлень: 3718 З нами з: 14.10.08 Подякував: 219 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8803880488058806 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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