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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8803880488058806
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:54

  cohan написав:
  Мизантрóп написав:подскажите варианты кроме Симбы и Пумпы.Зимой оплат только комуны на 25-30к


Юнекс в декабре 2020 (оплата через партнера - Портмоне),
Форвард с мутхнохитрой схемой за кредитные только кажется,
ну и 1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)


Форвард і за свої в цьому місяці 3% грязними, а кредитні 4% треба зразу гасити по цьому виду трат, бо набіжать уже % в другий бік.
Варіанти як на мене кращі за приват.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:44

Re: Приватбанк

  candle645 написав:Несколько месяцев назад, аккурат по достижению 45-летия, тоже столкнулся с тем, что б/у приват "потеряло" мои Персональные Данные. Копии двух сторон страницы паспорта со свежевкленным фото были загружены через приват24 почти сразу-же, но б/у приват якобы до сих пор не обладает моими Персональными Данными и нуждается в их актуализации.
Может Вы ответите на вопросы, внятных ответов на которые от 3-4х различных ТП из чата в приват24 я так получить не смог?
- Зачем б/у приват еще одна копия справки о присвоении ИНН, особенно учитывая, что "це не означає, що банк видалив ваші документи з бази"?
- Зачем б/у приват копии страницы с фото вкленным при выдаче паспорта, которая после вклейки нового фото в 45 лет вообще недействительна, ее копии никакой юридической значимости больше не имееют и соответственно могут быть использованы исключительно в мошенических целях?
- В последний раз (нет, не крайний) я предоставил б/у приват возможность актуализировать мои Персональные Данные гораздо менее 3х лет назад назад, "Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу'", о каких вообще рисках (дающих б/у повод просить об актуализации ПД чаще чем раз в 5 лет) идет речь, если услугами б/у приват я практически прекратил пользоваться год назад, а пол-года назад наконец-то закрыл последний депозит самовольно продленный б/у приват на совершенно нерыночных условиях?
- на основании ранее предоставленных мной Персональных Данных б/у приват была выпущена именная карта с фото которая является (и будет таковой еще года 2) актуальной с т.з. б/у приват, а с точки зрения очень многих организаций, включая государственных как в Украине так и за ее пределами - вообще принимается в качестве документа удостоверяющего личность. Где вообще логика - карта действительна далеко за пределами б/у приват, а б/у вдруг захотелось актуализировать мои документы/ПД на осноавнии которых она была выпущена?

Уверен, что ответы на эти вопросы будут интерестны очень многим участникам ветки, а сами вопросы не являются специфическими для лично моего случая, поэтому искренне рассчитываю на развернутые и внятные ответы именно на форуме, а не создание видимости попытки решить проблеммы возникшие в б/у приват в моем конкретном случае.



Це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані.
Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 Про затвердження Положення 'Про здійснення банками фінансового моніторингу' банк зобов´язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників.
Ми звернулися до вас в приватних повідомленнях, щоб уточнити інформацію та детальніше розглянути ситуацію.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:13

  Ferlakur написав:
  romanauscas написав:Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.

В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

нас читают :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:36

  Мизантрóп написав:
  Ferlakur написав:
  romanauscas написав:Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.

В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

нас читают :lol:

Не нас, а Минфин, "вопросы банку".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:22

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:1%е Туду (гразными), Кредо (чистыми, но сложными)
Зачем мне сложности если у меня всегда есть 5% чистыми.А для 10% пумпыной мелочи в 300грн. мне надо 10 дропов оформить,зачем мне этот гембель?


5% это приват дает?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:26

cohan другой зеленый
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:59

Шановна ПриватБанк !
Був би вдячний, якби звернули увагу на приватні повідомлення! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:29

  Мизантрóп написав:
  Ferlakur написав:
  romanauscas написав:Мне перезвонили с Приватбанка, извинились за ситуацию и пообещали, что выплату 50 грн по акции с GooglePay сделают вначале февраля 2021г.

В официальных правилах уже подрихтовали — пишут, что выплата в течение 10 дней после окончания акции.

нас читают :lol:

Тоже угораздило поучаствовать.
А ведь внутренний голос подсказывал, что нервная система дороже пятидесяти гривень. Теперь переписываюсь...
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:56

Re: Приватбанк

  Gost2013 написав:Теперь переписываюсь...
И шо пишут :?:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:14

Re: Приватбанк

Мне интересно.
Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
Gost2013
 
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