Додано: Сер 20 січ, 2021 12:07
Gost2013 написав:
Мне интересно.
Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
10 февраля выплатят
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