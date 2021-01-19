Gost2013 написав:Мне интересно. Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
Gost2013 написав:Мне интересно. Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
10 февраля выплатят
или марта или... Всё зависит от исчерпания фонда заохочень 4.12. Загальна сума заохочень за весь період акції складає 35 000 повернень грошових коштів по 50 грн загальною сумою не більше ніж 1 750 000 грн без урахування податку. З урахуванням податку не більше ніж 2 173 850 грн за весь період акції. 4.13. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.12. Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.12. Правил.
Gost2013 написав:Мне интересно. Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
10 февраля выплатят
или марта или... Всё зависит от исчерпания фонда заохочень 4.12. Загальна сума заохочень за весь період акції складає 35 000 повернень грошових коштів по 50 грн загальною сумою не більше ніж 1 750 000 грн без урахування податку. З урахуванням податку не більше ніж 2 173 850 грн за весь період акції. 4.13. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.12. Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.12. Правил.
Если акция не прекращена, а наоборот — продлена, значит фонд не исчерпан. На момент там всего 3753 участника зарегистрировано, это ж пыль.
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