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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8804880588068807
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:07

  Gost2013 написав:Мне интересно.
Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.

10 февраля выплатят
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40

  velvet написав:
  Gost2013 написав:Мне интересно.
Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.

10 февраля выплатят

или марта или... :D
Всё зависит от исчерпания фонда заохочень
4.12. Загальна сума заохочень за весь період акції складає 35 000 повернень грошових коштів по 50 грн загальною сумою не більше ніж 1 750 000 грн без урахування податку. З урахуванням податку не більше ніж 2 173 850 грн за весь період акції.
4.13. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.12. Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.12. Правил.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:41

Re: Приватбанк

  velvet написав:10 февраля выплатят


Або знову перенесуть дату виплати, або не виплатять зовсім.
Ви ж знаєте, як банк у форумчан називається!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:43

  Мизантрóп написав:
  velvet написав:
  Gost2013 написав:Мне интересно.
Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.

10 февраля выплатят

или марта или... :D
Всё зависит от исчерпания фонда заохочень
4.12. Загальна сума заохочень за весь період акції складає 35 000 повернень грошових коштів по 50 грн загальною сумою не більше ніж 1 750 000 грн без урахування податку. З урахуванням податку не більше ніж 2 173 850 грн за весь період акції.
4.13. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.12. Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.12. Правил.

Если акция не прекращена, а наоборот — продлена, значит фонд не исчерпан. На момент там всего 3753 участника зарегистрировано, это ж пыль.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:36

Новый кишмиш на 100 грн.

А тем временем новая замануха от бегемотика:

З 08.12.2020 по 08.03.2021 ви можете отримати 100 грн на картку ПриватБанку.
Що потрібно для участі?
Зареєструйтеся.
Надішліть або отримайте щонайменше один міжнародний переказ RIA від $50 (екв.) із карткою ПриватБанку за весь період акції.
Зробіть від 3 купівель у магазинах або Інтернеті карткою, зокрема й за допомогою Google Pay/Apple Pay від 50 грн.
Який призовий фонд?
100 грн отримають клієнти, які виконали умови акції.
1 000 грн отримають 15 щасливчиків (щомісяця 5 переможців).
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_ne_za_horamy?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:08

  velvet написав:
  kreuz написав:Колеги, давно тут такого не робив, а тут виникла потреба у знятті валютної готівки, котра лежить на Приват-вкладі. Як її замовити можна, невже тільки після переказу на картку? Справа навіть не в тому, що % не хочу втрачати (бо там скорше сльози), а більше в тому, що я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу). То чи треба заради замовлення готівки переказувати її на картку, а потім знову заради зняття кидати на Приват-вклад? Чи можна все ж замовляти під видачу напряму з Приват-вкладу?

Замовити можете не переказуючи з приватвкладу на картку. Зняти можна в відділенні прямо з приватвкладу, але с початку треба к спеціалісту підходити, а потім в касу з кодом для зняття. З картки знімати легше: сам переказав з приватвкладу та в касі зразу отримав.

Саме ця відповідь правильна, перевірив на практиці: без проблем через код знімав з Приват-вкладу без картки взагалі. А представнику - привіт ))

Доречі, якщо в кассі виявиться що всю суму забирати клієнт передумає (погані купюри, або дуже мілкі), то матиме проблему з корекцією виплати. Менеджерка сказала, що скоригувати суму вона не може, а може лише зробити повернення на рахунок, котре відбудеться аж наступного дня. Саме тому краще брати все що є, а нецікаву решту здавати тут же (можна навіть і в руках не тримаючи) знов на Приват-вклад наприклад ))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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