Gost2013 написав:Мне интересно. Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
Gost2013 написав:Мне интересно. Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
10 февраля выплатят
или марта или... Всё зависит от исчерпания фонда заохочень 4.12. Загальна сума заохочень за весь період акції складає 35 000 повернень грошових коштів по 50 грн загальною сумою не більше ніж 1 750 000 грн без урахування податку. З урахуванням податку не більше ніж 2 173 850 грн за весь період акції. 4.13. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.12. Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.12. Правил.
Gost2013 написав:Мне интересно. Сформировали заявку на рассмотрение жалобы. После ответили, что рассмотрели в мою пользу и выплатят в течение семи дней. Срок истек 19-го. Конечно не выплатили. Сегодня сформировали новую заявку на неисполнение первой. Обещали рассмотреть в течение суток и доложить.
10 февраля выплатят
или марта или... Всё зависит от исчерпания фонда заохочень 4.12. Загальна сума заохочень за весь період акції складає 35 000 повернень грошових коштів по 50 грн загальною сумою не більше ніж 1 750 000 грн без урахування податку. З урахуванням податку не більше ніж 2 173 850 грн за весь період акції. 4.13. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.12. Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.12. Правил.
Если акция не прекращена, а наоборот — продлена, значит фонд не исчерпан. На момент там всего 3753 участника зарегистрировано, это ж пыль.
З 08.12.2020 по 08.03.2021 ви можете отримати 100 грн на картку ПриватБанку. Що потрібно для участі? Зареєструйтеся. Надішліть або отримайте щонайменше один міжнародний переказ RIA від $50 (екв.) із карткою ПриватБанку за весь період акції. Зробіть від 3 купівель у магазинах або Інтернеті карткою, зокрема й за допомогою Google Pay/Apple Pay від 50 грн. Який призовий фонд? 100 грн отримають клієнти, які виконали умови акції. 1 000 грн отримають 15 щасливчиків (щомісяця 5 переможців). https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_ne_za_horamy?
kreuz написав:Колеги, давно тут такого не робив, а тут виникла потреба у знятті валютної готівки, котра лежить на Приват-вкладі. Як її замовити можна, невже тільки після переказу на картку? Справа навіть не в тому, що % не хочу втрачати (бо там скорше сльози), а більше в тому, що я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу). То чи треба заради замовлення готівки переказувати її на картку, а потім знову заради зняття кидати на Приват-вклад? Чи можна все ж замовляти під видачу напряму з Приват-вкладу?
Замовити можете не переказуючи з приватвкладу на картку. Зняти можна в відділенні прямо з приватвкладу, але с початку треба к спеціалісту підходити, а потім в касу з кодом для зняття. З картки знімати легше: сам переказав з приватвкладу та в касі зразу отримав.
Саме ця відповідь правильна, перевірив на практиці: без проблем через код знімав з Приват-вкладу без картки взагалі. А представнику - привіт ))
Доречі, якщо в кассі виявиться що всю суму забирати клієнт передумає (погані купюри, або дуже мілкі), то матиме проблему з корекцією виплати. Менеджерка сказала, що скоригувати суму вона не може, а може лише зробити повернення на рахунок, котре відбудеться аж наступного дня. Саме тому краще брати все що є, а нецікаву решту здавати тут же (можна навіть і в руках не тримаючи) знов на Приват-вклад наприклад ))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
kreuz написав:Колеги, давно тут такого не робив, а тут виникла потреба у знятті валютної готівки, котра лежить на Приват-вкладі. Як її замовити можна, невже тільки після переказу на картку? Справа навіть не в тому, що % не хочу втрачати (бо там скорше сльози), а більше в тому, що я такі картки з собою не ношу зазвичай (а тому хочу зняти в касі напряму з Приват-вкладу). То чи треба заради замовлення готівки переказувати її на картку, а потім знову заради зняття кидати на Приват-вклад? Чи можна все ж замовляти під видачу напряму з Приват-вкладу?
Замовити можете не переказуючи з приватвкладу на картку. Зняти можна в відділенні прямо з приватвкладу, але с початку треба к спеціалісту підходити, а потім в касу з кодом для зняття. З картки знімати легше: сам переказав з приватвкладу та в касі зразу отримав.
Саме ця відповідь правильна, перевірив на практиці: без проблем через код знімав з Приват-вкладу без картки взагалі. А представнику - привіт ))
Доречі, якщо в кассі виявиться що всю суму забирати клієнт передумає (погані купюри, або дуже мілкі), то матиме проблему з корекцією виплати. Менеджерка сказала, що скоригувати суму вона не може, а може лише зробити повернення на рахунок, котре відбудеться аж наступного дня. Саме тому краще брати все що є, а нецікаву решту здавати тут же (можна навіть і в руках не тримаючи) знов на Приват-вклад наприклад ))
Заспокоїли...офПред тут студенти?
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Добрий вечір! Надішліть, будь ласка. приватним повідомленням ваші контактні дані, а також деталі ситуації, що сталась, щоб ми могли детально перевірити інформацію.
Ні, чистоту експерименту порушувати ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.