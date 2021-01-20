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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8805880688078808
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:54

Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:55

  Ratatui написав:Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?

Возможны оба варианта.
Спросите у того, кто названивает.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:57

  ramzes4 написав:
  Ratatui написав:Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?

Возможны оба варианта.
Спросите у того, кто названивает.


Увы это робобаба. А в отделение топать неохота чтобы узнавать.
Ratatui
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  #<1 ... 8805880688078808
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