Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.
Вопрос голд нынче платная или нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:54
Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.
Вопрос голд нынче платная или нет?
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:55
Возможны оба варианта.
Спросите у того, кто названивает.
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:57
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