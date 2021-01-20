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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8805880688078808
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:54

Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:55

  Ratatui написав:Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?

Возможны оба варианта.
Спросите у того, кто названивает.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:57

  ramzes4 написав:
  Ratatui написав:Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?

Возможны оба варианта.
Спросите у того, кто названивает.


Увы это робобаба. А в отделение топать неохота чтобы узнавать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:03

  Ratatui написав:
  ramzes4 написав:
  Ratatui написав:Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?

Возможны оба варианта.
Спросите у того, кто названивает.


Увы это робобаба. А в отделение топать неохота чтобы узнавать.

Вы до этого было членом их голд-клЮба? Есть в наличии хоть одна их карта класса голд, но по которой вы не платите ежемесячно 20 грн. Если есть - то и эта карта будет бесплатной, если членом голд-клуба не были, бесплатной гол-бомж-карты не имеете и не имеете в этом банке депозитов (не помню сколько, но не менее 25 а может и 50К) - то новая карта будет платной
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:40

Re: Приватбанк

  Ratatui написав:и лимит озвучивает 75 000.
Лимит должны озвучивать с предлогом "до" — до 75к грн. ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:02

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Лимит должны озвучивать с предлогом "до" — до 75к грн.

Годное замечание , у меня в Ашке бил лимит 100К и депов на полтора фонда и тд и тп.
Оформлял новие кредитки и "понизил кредитне навантаження" - теперь Ашка прислала извещение, что мне расчитан и может бить назначен К-Л аж ..... 30к.
Вот и применение слова "до".
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:19

  Ratatui написав:Господа мне тут приват начал названивать предлагать голдкредитку голд и лимит озвучивает 75 000.

Вопрос голд нынче платная или нет?


Добрий вечір!
На стандартних умовах обслуговування, членський внесок за участь у Gold клубі складає 20грн/міс. не залежно від кількості карток Gold.
Ви можете надати нам в особистому повідомленні ваші контакти, щоб ми перевірили інформацію по умовам, які для вас актуальні на даний момент.
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