Є вхід вихід без комісії...обнал в невеликих сумах...через касу в більших.
Нарікання на роботу ІБ після Нового року...але вже вроді виправляється.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 січ, 2021 15:29
Є вхід вихід без комісії...обнал в невеликих сумах...через касу в більших.
Нарікання на роботу ІБ після Нового року...але вже вроді виправляється.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:14
Чого мене не повнє проїзд на київ сіті смарт карт і мене тре
Пж ісправте проблему до середи
Додано: Пон 25 січ, 2021 19:50
Додано: Пон 25 січ, 2021 19:52
У вашего любимого клиента всего ОДНО сообщение
Таким клиентам на ФинансЮА еще не доступны приватные сообщения
Порекомендуйте ему здесь мыло для подобных обращений
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 січ, 2021 12:45
Впали депозитні ставки в гривні
макс 8% рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:57
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:12
Ни о чём это не сигнализирует, просто такая политика партии сейчас
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Додано: Вів 26 січ, 2021 20:57
Re: Приватбанк
Сильно ли примат гадит в кредитную историю если совсем провтыкал и погасил кредитку на 1 день позже (полностью загасил) ? И надолго ли гадит?
(хорошо что по итогу не в минус, а даже чуть в плюс из-за кешбека "5%" если б не та ахция - так бы и лежала на полке )
п.с. Пора завязывать с этими вашими кредитками, кешбеками, качелями - за всем не углядишь.
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:05
У Вас календаря на телефоне что ли нет?
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:19
все есть. говорю же, провтыкал - ни к кому претензий кроме себя не имею. С кем не бывает - тем более за много лет.
просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".
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