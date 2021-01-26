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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8810881188128813>
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 15:29

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:На даний час надаю перевагу Ощаду.


Що цікаве там знайшли?

Є вхід вихід без комісії...обнал в невеликих сумах...через касу в більших.
Нарікання на роботу ІБ після Нового року...але вже вроді виправляється.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:14

Чого мене не повнє проїзд на київ сіті смарт карт і мене тре

Пж ісправте проблему до середи
vladgnucij
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:50

  vladgnucij написав:Пж ісправте проблему до середи



Ми звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваше питання.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:52

  ПриватБанк написав:
  vladgnucij написав:Пж ісправте проблему до середи



Ми звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваше питання.

У вашего любимого клиента всего ОДНО сообщение
Таким клиентам на ФинансЮА еще не доступны приватные сообщения :(
Порекомендуйте ему здесь мыло для подобных обращений :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:45

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:57

  greenozon написав:Впали депозитні ставки в гривні
макс 8% рік


Зниження % ставок по депозитах є позитивним сигналом на банківському ринку і сигналізує про подальшу стабілізацію економіки країни.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:12

  ПриватБанк написав:
  greenozon написав:Впали депозитні ставки в гривні
макс 8% рік


Зниження % ставок по депозитах є позитивним сигналом на банківському ринку і сигналізує про подальшу стабілізацію економіки країни.

Ни о чём это не сигнализирует, просто такая политика партии сейчас
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:57

Re: Приватбанк

Сильно ли примат гадит в кредитную историю если совсем провтыкал и погасил кредитку на 1 день позже (полностью загасил) ? И надолго ли гадит? :mrgreen:

(хорошо что по итогу не в минус, а даже чуть в плюс из-за кешбека "5%" :mrgreen: если б не та ахция - так бы и лежала на полке )

п.с. Пора завязывать с этими вашими кредитками, кешбеками, качелями - за всем не углядишь. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:05

  Alex2007 написав:п.с. Пора завязывать с этими вашими кредитками, кешбеками, качелями - за всем не углядишь.

У Вас календаря на телефоне что ли нет? :shock:
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:19

  Striker написав:
  Alex2007 написав:п.с. Пора завязывать с этими вашими кредитками, кешбеками, качелями - за всем не углядишь.

У Вас календаря на телефоне что ли нет? :shock:


все есть. говорю же, провтыкал - ни к кому претензий кроме себя не имею. С кем не бывает - тем более за много лет. :mrgreen:
просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".
Alex2007
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