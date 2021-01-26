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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8810881188128813
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:32

  Alex2007 написав:просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".

Вот Вы нам на своём опыте и расскажите. :mrgreen: Вряд ли тут кто-то так попадал, но может и найдётся человек с похожим кейсом. Думаю, что хоть как-то это должно отразиться на КР, так как просрочки там фиксируются. В общем, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:43

  Striker написав:
  Alex2007 написав:просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".

Вот Вы нам на своём опыте и расскажите. :mrgreen: Вряд ли тут кто-то так попадал, но может и найдётся человек с похожим кейсом. Думаю, что хоть как-то это должно отразиться на КР, так как просрочки там фиксируются. В общем, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.


Вряд ли тут кто-то так попадал.
Вы так говорите, как будто это смертный приговор. :D

"Попадавшие" есть: как минимум кто-то гасится в 23:50 25 числа или например, кто реально периодически заклопотанный и бывает рук не хватает всё успеть или еще какие-то причины.

Ну а даже если что - переживем. :wink:
Alex2007
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  #<1 ... 8810881188128813
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