Alex2007 написав:просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".
Вот Вы нам на своём опыте и расскажите. Вряд ли тут кто-то так попадал, но может и найдётся человек с похожим кейсом. Думаю, что хоть как-то это должно отразиться на КР, так как просрочки там фиксируются. В общем, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
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Alex2007 написав:просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".
Вот Вы нам на своём опыте и расскажите. Вряд ли тут кто-то так попадал, но может и найдётся человек с похожим кейсом. Думаю, что хоть как-то это должно отразиться на КР, так как просрочки там фиксируются. В общем, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Вряд ли тут кто-то так попадал.
Вы так говорите, как будто это смертный приговор.
"Попадавшие" есть: как минимум кто-то гасится в 23:50 25 числа или например, кто реально периодически заклопотанный и бывает рук не хватает всё успеть или еще какие-то причины.