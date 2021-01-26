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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8810881188128813
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:32

  Alex2007 написав:просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".

Вот Вы нам на своём опыте и расскажите. :mrgreen: Вряд ли тут кто-то так попадал, но может и найдётся человек с похожим кейсом. Думаю, что хоть как-то это должно отразиться на КР, так как просрочки там фиксируются. В общем, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:43

  Striker написав:
  Alex2007 написав:просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".

Вот Вы нам на своём опыте и расскажите. :mrgreen: Вряд ли тут кто-то так попадал, но может и найдётся человек с похожим кейсом. Думаю, что хоть как-то это должно отразиться на КР, так как просрочки там фиксируются. В общем, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.


Вряд ли тут кто-то так попадал.
Вы так говорите, как будто это смертный приговор. :D

"Попадавшие" есть: как минимум кто-то гасится в 23:50 25 числа или например, кто реально периодически заклопотанный и бывает рук не хватает всё успеть или еще какие-то причины.

Ну а даже если что - переживем. :wink:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:25

В кредитную историю вроде пишут просрочку от 10 дней, так что 1 день могут и простить.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:33

  ПриватБанк написав:
  greenozon написав:Впали депозитні ставки в гривні
макс 8% рік


Зниження % ставок по депозитах є позитивним сигналом на банківському ринку і сигналізує про подальшу стабілізацію економіки країни.


При стабильной экономике %% ставки зависят от инфляции и степени надежности заемщика.
Самый надежный из крупных местных заемщиков это наш украинский Минфин, который сейчас размещает годовые ОВГЗ под ~11.7%.
Год назад, когда рынок оценивал надежность Минфина в ~10.5% - приличные банки предлагали депозитные ставки на уровне 18-19% (15-16% с капитализацей после уплаты налогов), и даже в б/у приват ставки были на уровне 15-16% (12-13% после налогов).

Что изменилось за этот год, что раньше б.у. приват занимало деньги у населения под "чистые" %% на 2-3% выше минфиновских ОВГЗ, а сейчас возомнило себя заемщиком почти в 2 раза надежнее Минфина :shock: :roll: :lol: ?
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:20

Re: Приватбанк

  Alex2007 написав:Сильно ли <банк> гадит в кредитную историю если совсем провтыкал и погасил кредитку на 1 день позже (полностью загасил) ?
Любой банк, который тесно сотрудничает с кредитным бюро, передаст информацию о просрочке.
На кредитные историю и рейтинг не повлияют просрочки до 7 календарных дней, начиная с 8 дня просрочка окажет влияние. Следующий порог — с 31 дней, потом с 61 дня и с 91 дня.

Но если не был внесён минимальный платёж до 25 числа, то будет штраф — изучайте тарифы карты.

ps Просрочка до 7 дней в кредитную историю попадёт.

  Alex2007 написав:И надолго ли гадит?
Запись о просрочке останется на весь срок действия кредитного договора. Если договор закрыт, то информация по нему исчезнет из кредитной истории через 10 лет.

ps Все эти моменты прописаны в законе.
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MASolomko
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