Alex2007 написав:просто кредитный рейтинг интересует, поскольку, возможно, в ближайшие полгода-год эта "опция" мне понадобится в серьезном режиме, а не для мелких "свинских игрушек".
Вот Вы нам на своём опыте и расскажите. Вряд ли тут кто-то так попадал, но может и найдётся человек с похожим кейсом. Думаю, что хоть как-то это должно отразиться на КР, так как просрочки там фиксируются. В общем, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Вряд ли тут кто-то так попадал.
Вы так говорите, как будто это смертный приговор.
"Попадавшие" есть: как минимум кто-то гасится в 23:50 25 числа или например, кто реально периодически заклопотанный и бывает рук не хватает всё успеть или еще какие-то причины.
greenozon написав:Впали депозитні ставки в гривні макс 8% рік
Зниження % ставок по депозитах є позитивним сигналом на банківському ринку і сигналізує про подальшу стабілізацію економіки країни.
При стабильной экономике %% ставки зависят от инфляции и степени надежности заемщика. Самый надежный из крупных местных заемщиков это наш украинский Минфин, который сейчас размещает годовые ОВГЗ под ~11.7%. Год назад, когда рынок оценивал надежность Минфина в ~10.5% - приличные банки предлагали депозитные ставки на уровне 18-19% (15-16% с капитализацей после уплаты налогов), и даже в б/у приват ставки были на уровне 15-16% (12-13% после налогов).
Что изменилось за этот год, что раньше б.у. приват занимало деньги у населения под "чистые" %% на 2-3% выше минфиновских ОВГЗ, а сейчас возомнило себя заемщиком почти в 2 раза надежнее Минфина ?
Alex2007 написав:Сильно ли <банк> гадит в кредитную историю если совсем провтыкал и погасил кредитку на 1 день позже (полностью загасил) ?
Любой банк, который тесно сотрудничает с кредитным бюро, передаст информацию о просрочке. На кредитные историю и рейтинг не повлияют просрочки до 7 календарных дней, начиная с 8 дня просрочка окажет влияние. Следующий порог — с 31 дней, потом с 61 дня и с 91 дня.
Но если не был внесён минимальный платёж до 25 числа, то будет штраф — изучайте тарифы карты.
ps Просрочка до 7 дней в кредитную историю попадёт.
Alex2007 написав:И надолго ли гадит?
Запись о просрочке останется на весь срок действия кредитного договора. Если договор закрыт, то информация по нему исчезнет из кредитной истории через 10 лет.
ps Все эти моменты прописаны в законе.
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Если у населения взять гривни под 8% годовых и грязными, а затем эти гривни вложить в бумаги минфина под 11,7% чистыми, то зачем отказывать себе в такой прекрасной возможности, абсолютно ничем не рискуя, поиметь 5% от объема?
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Если у населения взять гривни под 8% годовых и грязными, а затем эти гривни вложить в бумаги минфина под 11,7% чистыми, то зачем отказывать себе в такой прекрасной возможности, абсолютно ничем не рискуя, поиметь 5% от объема?
НБУ по 6% наливає...на 5 років.
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