Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:22
Re: Приватбанк
Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:46
Ну если продолжать копать то можно еще вспомнить что вклады подлежат обязательному резервивованию - то есть часть их должна быть на корсчете банка или в наличке. А еще от размера вкладов зависит размер отчислений в ФГВФЛ - это чистые расходы банка. Но ИМХО так глубоко копать все же не стоит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
|