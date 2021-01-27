RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8811881288138814
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:22

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Банку они обходятся ровно а 8%.


Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:46

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:Банку они обходятся ровно а 8%.


Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.

Ну если продолжать копать то можно еще вспомнить что вклады подлежат обязательному резервивованию - то есть часть их должна быть на корсчете банка или в наличке. А еще от размера вкладов зависит размер отчислений в ФГВФЛ - это чистые расходы банка. Но ИМХО так глубоко копать все же не стоит :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5651
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8811881288138814
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1773)
28.01.2021 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.