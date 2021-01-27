RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8811881288138814
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:22

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Банку они обходятся ровно а 8%.


Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:46

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:Банку они обходятся ровно а 8%.


Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.

Ну если продолжать копать то можно еще вспомнить что вклады подлежат обязательному резервивованию - то есть часть их должна быть на корсчете банка или в наличке. А еще от размера вкладов зависит размер отчислений в ФГВФЛ - это чистые расходы банка. Но ИМХО так глубоко копать все же не стоит :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5659
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:47

Re: Приватбанк

  EKO написав:Если у населения взять гривни под 8% годовых и грязными, а затем эти гривни вложить в бумаги минфина под 11,7% чистыми, то зачем отказывать себе в такой прекрасной возможности, абсолютно ничем не рискуя, поиметь 5% от объема?

11.7-8=3.7
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36057
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:33

Flamingo Мене зараз більше хвилює, що робити в лютому з безподатковим. 14,25% які мав, як виявилось не покрили девальвацію для стартової суми, ті що докладав в принципі нормально.
Тепер виникають думки щодо ОВДП прямо в приваті затарити, але якісь передостороги гальмують рішення. Чогось здається, що в якийсь спосіб з ОВДП буде проблема - чи то через девал, чи то банально не виплатять.

  Alex2007 написав:Сильно ли приват гадит в кредитную историю если совсем провтыкал и погасил кредитку на 1 день позже (полностью загасил) ? И надолго ли гадит?
(хорошо что по итогу не в минус, а даже чуть в плюс из-за кешбека "5%" если б не та ахция - так бы и лежала на полке )


Можливо, за рахунок кешбеку закрився мін. платіж і штрафу не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:38

  Gost2013 написав:
  ruvex написав:
  Gost2013 написав:На момент моего участия в акции действовало условие выплаты до 10 января.
А 10 февраля они с легкостью могут изменить и на 10 марта, апреля и т.д. Или даже на "никогда", как в моём случае.

Сумма оплаты по акции любая, и 1 грн. может быть?


Условиями Акции сумма не оговорена.
У меня примерно такая и была.

Вчора отримав на двох клієнтів по 50 грн. нетто за ще грудневі платежі через NFC у наземних терміналах, раніше таким чином картками Привату не платив, додав їх у GooglePay спєцом заради акції, за підтримкою чи прискоренням до Привату не звертався.

Тож, констатую перемогу, йоу ))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 10.12.07
Подякував: 154 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8811881288138814
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andresBeck, M-Audio, Scorpio38 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (272)
28.01.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.