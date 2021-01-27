Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:22
Re: Приватбанк
Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:46
Ну если продолжать копать то можно еще вспомнить что вклады подлежат обязательному резервивованию - то есть часть их должна быть на корсчете банка или в наличке. А еще от размера вкладов зависит размер отчислений в ФГВФЛ - это чистые расходы банка. Но ИМХО так глубоко копать все же не стоит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:47
Re: Приватбанк
11.7-8=3.7
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:33
Flamingo Мене зараз більше хвилює, що робити в лютому з безподатковим. 14,25% які мав, як виявилось не покрили девальвацію для стартової суми, ті що докладав в принципі нормально.
Тепер виникають думки щодо ОВДП прямо в приваті затарити, але якісь передостороги гальмують рішення. Чогось здається, що в якийсь спосіб з ОВДП буде проблема - чи то через девал, чи то банально не виплатять.
Можливо, за рахунок кешбеку закрився мін. платіж і штрафу не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:38
Вчора отримав на двох клієнтів по 50 грн. нетто за ще грудневі платежі через NFC у наземних терміналах, раніше таким чином картками Привату не платив, додав їх у GooglePay спєцом заради акції, за підтримкою чи прискоренням до Привату не звертався.
Тож, констатую перемогу, йоу ))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
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