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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8812881388148815>
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:22

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Банку они обходятся ровно а 8%.


Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:46

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:Банку они обходятся ровно а 8%.


Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.

Ну если продолжать копать то можно еще вспомнить что вклады подлежат обязательному резервивованию - то есть часть их должна быть на корсчете банка или в наличке. А еще от размера вкладов зависит размер отчислений в ФГВФЛ - это чистые расходы банка. Но ИМХО так глубоко копать все же не стоит :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:47

Re: Приватбанк

  EKO написав:Если у населения взять гривни под 8% годовых и грязными, а затем эти гривни вложить в бумаги минфина под 11,7% чистыми, то зачем отказывать себе в такой прекрасной возможности, абсолютно ничем не рискуя, поиметь 5% от объема?

11.7-8=3.7
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:33

Flamingo Мене зараз більше хвилює, що робити в лютому з безподатковим. 14,25% які мав, як виявилось не покрили девальвацію для стартової суми, ті що докладав в принципі нормально.
Тепер виникають думки щодо ОВДП прямо в приваті затарити, але якісь передостороги гальмують рішення. Чогось здається, що в якийсь спосіб з ОВДП буде проблема - чи то через девал, чи то банально не виплатять.

  Alex2007 написав:Сильно ли приват гадит в кредитную историю если совсем провтыкал и погасил кредитку на 1 день позже (полностью загасил) ? И надолго ли гадит?
(хорошо что по итогу не в минус, а даже чуть в плюс из-за кешбека "5%" если б не та ахция - так бы и лежала на полке )


Можливо, за рахунок кешбеку закрився мін. платіж і штрафу не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:38

  Gost2013 написав:
  ruvex написав:
  Gost2013 написав:На момент моего участия в акции действовало условие выплаты до 10 января.
А 10 февраля они с легкостью могут изменить и на 10 марта, апреля и т.д. Или даже на "никогда", как в моём случае.

Сумма оплаты по акции любая, и 1 грн. может быть?


Условиями Акции сумма не оговорена.
У меня примерно такая и была.

Вчора отримав на двох клієнтів по 50 грн. нетто за ще грудневі платежі через NFC у наземних терміналах, раніше таким чином картками Привату не платив, додав їх у GooglePay спєцом заради акції, за підтримкою чи прискоренням до Привату не звертався.

Тож, констатую перемогу, йоу ))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:05

  Flamingo написав:
  Goodman написав:+ не все підтягує в шаблони.

Вот по поводу последнего - лично я очень доволен. По моих Хавирам - ПУМБа подтянул все...

А не напрягает, что в квитанции ПУМБ сам вписывает ФИО платника (владельца аккаунта ПУМБа), а не владельца квартиры?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:37

  Aktus написав:
  Flamingo написав:
  Goodman написав:+ не все підтягує в шаблони.

Вот по поводу последнего - лично я очень доволен. По моих Хавирам - ПУМБа подтянул все...

А не напрягает, что в квитанции ПУМБ сам вписывает ФИО платника (владельца аккаунта ПУМБа), а не владельца квартиры?

Нисколько. Платеж идет на лицевой счет, а не на фио. Более того подозреваю, что собственно ФИО сам ПУМБ никуда не передает - та квитаха что он печатает это платежный документ, подтверждение списания денег владельцу счета.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30

  Flamingo написав:подозреваю, что собственно ФИО сам ПУМБ никуда не передает

Проверить бы и убедиться...

та квитаха что он печатает это платежный документ, подтверждение списания денег владельцу счета.

А пожилые люди любят квитанции. Без бумажки (пусть даже электронной) платеж - не платеж же. И чтобы там было "всё правильно", а не "какие-то "левые" фамилии".

Только сейчас подумал - а там же, наверное, есть номер платежа и можно скачать квитанцию с сайта (check...как.его.там)?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:05

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Тепер виникають думки щодо ОВДП прямо в приваті затарити, але якісь передостороги гальмують рішення. Чогось здається, що в якийсь спосіб з ОВДП буде проблема - чи то через девал, чи то банально не виплатять.

Ви все правильно думаете. Всіх жирних власників випустять, а малі проплатять цей пікнік. Наразі все завмирає - сам сиджу на мішку і нема куди приложити, щоб працювало.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:28

Re: Приватбанк

  Aktus написав:есть номер платежа и можно скачать квитанцию с сайта (check...как.его.там)?
Можно, да: check.gov.ua или pb.ua/check
Если напрягает, что фамилия в квитанции не правильная, можно платить через next без авторизации (без входа в систему) - тогда можно любой адрес и любую фамилию указать.
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