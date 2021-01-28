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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:22
Flamingo написав:
Банку они обходятся ровно а 8%.
Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 07:46
Ой+ написав: Flamingo написав:
Банку они обходятся ровно а 8%.
Банк, щоб їх взяти, має утримувати відділення з працівниками, термінали-банкомати, правління. Так що ще набігають деякі витрати.
Це приблизно як з газом, коли населення орієнтується на ціну зі скважини, або на кордоні.
Ну если продолжать копать то можно еще вспомнить что вклады подлежат обязательному резервивованию - то есть часть их должна быть на корсчете банка или в наличке. А еще от размера вкладов зависит размер отчислений в ФГВФЛ - это чистые расходы банка. Но ИМХО так глубоко копать все же не стоит
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 28 січ, 2021 08:47
EKO написав:
Если у населения взять гривни под 8% годовых и грязными, а затем эти гривни вложить в бумаги минфина под 11,7% чистыми, то зачем отказывать себе в такой прекрасной возможности, абсолютно ничем не рискуя, поиметь 5% от объема?
11.7-8=3.7
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:33
Flamingo
Мене зараз більше хвилює, що робити в лютому з безподатковим. 14,25% які мав, як виявилось не покрили девальвацію для стартової суми, ті що докладав в принципі нормально.
Тепер виникають думки щодо ОВДП прямо в приваті затарити, але якісь передостороги гальмують рішення. Чогось здається, що в якийсь спосіб з ОВДП буде проблема - чи то через девал, чи то банально не виплатять.
Alex2007 написав:
Сильно ли приват гадит в кредитную историю если совсем провтыкал и погасил кредитку на 1 день позже (полностью загасил) ? И надолго ли гадит?
(хорошо что по итогу не в минус, а даже чуть в плюс из-за кешбека "5%" если б не та ахция - так бы и лежала на полке )
Можливо, за рахунок кешбеку закрився мін. платіж і штрафу не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:38
Gost2013 написав: ruvex написав: Gost2013 написав:
На момент моего участия в акции действовало условие выплаты до 10 января.
А 10 февраля они с легкостью могут изменить и на 10 марта, апреля и т.д. Или даже на "никогда", как в моём случае.
Сумма оплаты по акции любая, и 1 грн. может быть?
Условиями Акции сумма не оговорена.
У меня примерно такая и была.
Вчора отримав на двох клієнтів по 50 грн. нетто за ще грудневі платежі через NFC у наземних терміналах, раніше таким чином картками Привату не платив, додав їх у GooglePay спєцом заради акції, за підтримкою чи прискоренням до Привату не звертався.
Тож, констатую перемогу, йоу ))
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку
(+50 грн), КОКО
від Форварду
(+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку
від ПУМБ
(+100 грн чистими):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:05
Flamingo написав: Goodman написав:
+ не все підтягує в шаблони.
Вот по поводу последнего - лично я очень доволен. По моих Хавирам - ПУМБа подтянул все...
А не напрягает, что в квитанции ПУМБ сам вписывает ФИО платника (владельца аккаунта ПУМБа), а не владельца квартиры?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:37
Aktus написав: Flamingo написав: Goodman написав:
+ не все підтягує в шаблони.
Вот по поводу последнего - лично я очень доволен. По моих Хавирам - ПУМБа подтянул все...
А не напрягает, что в квитанции ПУМБ сам вписывает ФИО платника (владельца аккаунта ПУМБа), а не владельца квартиры?
Нисколько. Платеж идет на лицевой счет, а не на фио. Более того подозреваю, что собственно ФИО сам ПУМБ никуда не передает - та квитаха что он печатает это платежный документ, подтверждение списания денег владельцу счета.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30
Flamingo написав:
подозреваю, что собственно ФИО сам ПУМБ никуда не передает
Проверить бы и убедиться...
та квитаха что он печатает это платежный документ, подтверждение списания денег владельцу счета.
А пожилые люди любят квитанции. Без бумажки (пусть даже электронной) платеж - не платеж же. И чтобы там было "всё правильно", а не "какие-то "левые" фамилии".
Только сейчас подумал - а там же, наверное, есть номер платежа и можно скачать квитанцию с сайта (check...как.его.там)?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:05
Ой+ написав:
Тепер виникають думки щодо ОВДП прямо в приваті затарити, але якісь передостороги гальмують рішення. Чогось здається, що в якийсь спосіб з ОВДП буде проблема - чи то через девал, чи то банально не виплатять.
Ви все правильно думаете. Всіх жирних власників випустять, а малі проплатять цей пікнік. Наразі все завмирає - сам сиджу на мішку і нема куди приложити, щоб працювало.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:28
Aktus написав:
есть номер платежа и можно скачать квитанцию с сайта (check...как.его.там)?
Можно, да: check.gov.ua или pb.ua/check
Если напрягает, что фамилия в квитанции не правильная, можно платить через next без авторизации (без входа в систему) - тогда можно любой адрес и любую фамилию указать.
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