В Мій банк під 5%, можуть полежати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:40
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:47
Re: Приватбанк
скачивайте с check.gov.ua - оттуда квитанция ПУМБ без фамилии подгружается
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:56
Краще в Укргаз на Прозапас
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:35
Re: Приватбанк
Так...погоджуюсь.
Але якщо суми великі не зрозуміло як СЕП з Газмяса буде бігати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:39
Re: Приватбанк
Красно дякую за пораду. Придивлюся.
З СЕПариками проблем нема, якщо ними не користуватись. "Мій" Укргаз - потужний, у нього занадто велика інкасація, практично обмежень по сумах німа ніколи - хоть лімон можуть видати налом, відразу і без питань.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:40
Вероятно, это справедливо для каких-то отдельных банков. Проверил на check.gov.ua свои прошлые квитанции:
- пумб - фамилии нет
- mono - есть фамилия в поле "Платник" и в примечании
- приват - есть фамилия в поле "Відправник" и в примечании
Еще двух банков в списке не нашел, но это уже не столь важно. Пока что для коммуналки самым удобным и полным (по количеству поставщиков услуг) остается приватовский next без авторизации, если нужно другой адрес/фамилию указать.
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