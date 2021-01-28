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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8812881388148815
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:40

Re: Приватбанк

  Goodman написав:нема куди приложити, щоб працювало.

В Мій банк під 5%, можуть полежати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:47

Re: Приватбанк

  Intento написав:Если напрягает, что фамилия в квитанции не правильная

скачивайте с check.gov.ua - оттуда квитанция ПУМБ без фамилии подгружается
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:нема куди приложити, щоб працювало.

В Мій банк під 5%, можуть полежати.

Краще в Укргаз на Прозапас
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:35

Re: Приватбанк

  velvet написав:Краще в Укргаз на Прозапас

Так...погоджуюсь.
Але якщо суми великі не зрозуміло як СЕП з Газмяса буде бігати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:39

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Так...погоджуюсь.
Але якщо суми великі не зрозуміло як СЕП з Газмяса буде бігати.

Красно дякую за пораду. Придивлюся.
З СЕПариками проблем нема, якщо ними не користуватись. "Мій" Укргаз - потужний, у нього занадто велика інкасація, практично обмежень по сумах німа ніколи - хоть лімон можуть видати налом, відразу і без питань.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:40

  ramaz написав:
  Intento написав:Если напрягает, что фамилия в квитанции не правильная

скачивайте с check.gov.ua - оттуда квитанция ПУМБ без фамилии подгружается
Вероятно, это справедливо для каких-то отдельных банков. Проверил на check.gov.ua свои прошлые квитанции:
- пумб - фамилии нет
- mono - есть фамилия в поле "Платник" и в примечании
- приват - есть фамилия в поле "Відправник" и в примечании
Еще двух банков в списке не нашел, но это уже не столь важно. Пока что для коммуналки самым удобным и полным (по количеству поставщиков услуг) остается приватовский next без авторизации, если нужно другой адрес/фамилию указать.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:нема куди приложити, щоб працювало.

В Мій банк під 5%, можуть полежати.


туфта повна
геть із #кровожерливого банку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:35

Re: Приватбанк

  greenozon написав:туфта повна
геть із #кровожерливого банку

Вже і нова мітла в банці а Ви ніяк не заспокоїтеся.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:42

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так...погоджуюсь.
Але якщо суми великі не зрозуміло як СЕП з Газмяса буде бігати.

Красно дякую за пораду. Придивлюся.
З СЕПариками проблем нема, якщо ними не користуватись. "Мій" Укргаз - потужний, у нього занадто велика інкасація, практично обмежень по сумах німа ніколи - хоть лімон можуть видати налом, відразу і без питань.

Тільки СЕП, за нал комісія.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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